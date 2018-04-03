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Повредившему собственность российской дипмиссии в Швеции назначили лечение
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Повредившему собственность российской дипмиссии в Швеции назначили лечение 

РИА Новости 2 часа назад
СТОКГОЛЬМ, 3 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Принудительное психиатрическое лечение назначил Стокгольмский суд гражданину Швеции Леониду Карнюшину, который несколько раз в январе повредил дипломатическую собственность РФ в Стокгольме, говорится в переданном РИА Новости во вторник решении суда.
Суд признал Карнюшина, в частности, виновным в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении, в причинении ущерба и в попытке насилия против служащего. Сообщается, что он «будет передан системе судебно-психиатрического лечения». Суд также обязал Карнюшина выплатить посольству РФ компенсацию на общую сумму в около 106 тысяч крон плюс проценты.
Карнюшин находится под стражей с 13 января этого года и будет находиться под арестом до вступления решения суда в силу. Первое заседание по делу состоялось 21 февраля, после которого судья решил назначить обвиняемому судебно-психиатрическое обследование.
Согласно заключению специалистов, гражданин Швеции 1979 года рождения страдает серьезными психическими расстройствами. Специалисты рекомендовали назначить обвиняемому не тюремное заключение, а лечение.
О нем стало известно в середине января после того, как в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в РФ, шведскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с отсутствием реакции на противоправные действия в отношении дипсобственности РФ.
Как сообщал МИД, 6 января Карнюшин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания торгового представительства РФ. 8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории торгпредства оборудование для видеонаблюдения.
Согласно заявлению МИД РФ, после каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов.
Стокгольмская прокуратура после проведенного расследования обвинила Карнюшина в злостном нарушении неприкосновенности жилища и незаконном проникновении в трех случаях, причинении ущерба в двух случаях и в попытке насилия против служащего в одном случае. Карнюшин, в частности, попытался атаковать одного из сотрудников следственного изолятора в Стокгольме.
Как сообщал МИД РФ, сожаление в связи с произошедшими в январе инцидентами выразила министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.
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