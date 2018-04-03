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Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи изготовило оборудование для завода в Азербайджане
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Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи изготовило оборудование для завода в Азербайджане 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Предприятие «Криогенмаш» из Балашихи изготовило азотную криогенную воздухоразделительную установку и уникальную систему хранения жидкого азота для завода по производству полипропилена в городе Сумгаит в Азербайджане. Об этом сообщил руководитель проекта Сергей Мазур.
«Криогенмаш» — крупнейший в России разработчик технологий и производитель оборудования по разделению воздуха, снабжению техническими газами, а также по разработке комплексных решений по переработке природного газа и производства сжиженного газа.
Балашихинское предприятие «Криогенмаш» участвует в строительстве нового завода по производству полипропилена в городе Сумгаит в Азербайджане. «Криогенмаш» разработал и изготовил новую азотную криогенную воздухоразделительную установку, а также уникальную систему хранения жидкого азота на базе вертикальных резервуаров. Установка будет обеспечивать потребности нового производства полипропилена в газообразном азоте высокой степени чистоты. Ведутся финальные испытания перед вводом в эксплуатацию
Сергей Мазур.
Он добавил, что оборудование не имеет аналогов в России. Система хранения и газификации жидкого азота впервые выполнена на базе вертикальных криогенных резервуаров объемом 250 кубических метров каждый. Она занимает не более 750 квадратных метров и может выдержать землетрясение в девять баллов, что актуально для региона, в котором она будет применяться.
Полипропилен — материал для производства пленок, пластиковой посуды, труб, деталей технической аппаратуры.
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