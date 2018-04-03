Клянусь Ястребиным Когтем! Юбилей классика приключенческой литературы Майн Рида

В среду, 4 апреля, исполняется двести лет со дня рождения Майн Рида — английского писателя, снискавшего сумасшедшую популярность в России , но совершенно забытого у себя на родине.

Однажды Монтигомо Ястребиный Коготь со своим бледнолицым братом, а в миру — закадычные друзья Чечевицын и Королев собрались в Америку. Туда, где дрожит земля, когда стадо бизонов бежит через пампасы, индейцы нападают на поезда, а вместо чая пьют джин. «Сначала в Пермь … — тихо говорил Чечевицын… — оттуда в Тюмень … потом Томск … потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив».

Чеховский рассказ о начитавшихся Майн Рида гимназистах показывает популярность писателя в России. Я сам в нежном возрасте проглатывал эти страницы — и про прекрасную квартеронку, и про Оцеолу, который вождь семинолов. Ребята из класса мечтали дорваться до выпущенного Детгизом шикарного шеститомника Майн Рида. Наши девочки читали меньше, но больше ходили в кино. На «Всадника без головы» — по несколько раз. И млели от восторга, когда Олег Видов в белой рубашке плескал виски в лицо наглецу, посмевшему оскорбить этого самого секси среди всех мустангеров Техаса.

В общем, старину Майн Рида у нас знают и любят. А вот про самого писателя известно до обидного мало. На его родном английском языке до сих пор не написано ни одной биографии автора. А единственная в мире достойная книга об этом классике приключенческой литературы вышла в Москве в серии «ЖЗЛ». Накануне юбилея я позвонил ее автору — литературоведу, профессору Мордовского государственного университета Андрею Танасейчуку.

— Сегодня в Англии Майн Рид напрочь забыт. Среди профессуры, занимающейся викторианской эпохой, есть филологи, которые о нем даже не слышали. Его там перестали читать еще в XIX веке, — рассказывает Андрей Борисович. — А в это время в России популярность писателя росла. Книги Майн Рида активно продвигали прагматичные издатели Вольф, Сойкин и другие. Наверно, этот писатель чем-то отвечает складу русской души. Нам интересна экзотика, которой так много в его романах.

Материал для своих книг Майн Рид черпал из жизни. В Америке он был охотником и учителем, актером и журналистом. На войну с Мексикой пошел добровольцем. При взятии форта Чапультепек совершил подвиг: личным примером увлек дрогнувших было солдат на штурм. Был тяжело ранен, потерял много крови. Газеты по недоразумению даже объявили лейтенанта Рида погибшим. В общем, автор приключенческих романов не понаслышке знал, как пахнет порох.

— Надеюсь, Майн Рида будут читать и в будущем, — говорит его биограф. — Не случайно же в одном из московских издательств сейчас выходит почти полное собрание его сочинений. Кстати, еще не все романы переведены на русский язык. Некоторые существуют в разных вариантах — в Англии их выпускали в виде трехтомника, а в США — в сокращенном виде для дешевых изданий. А еще есть варианты одного и того же романа с разными героями — для британской аудитории и для американской. Майн Рид был коммерческий автор, очень хорошо чувствовал рынок и знал, что ему нужно.

В том, что в России романы писателя по-прежнему читают, легко убедиться, зайдя на сайт одного из крупнейших столичных книжных магазинов. Книг Майн Рида — десятки, многие из них могут стать открытием для читателя. Изучая это изобилие, я вспомнил свою детскую мечту — побывать на Диком Западе, на земле, по которой носились сломя голову отважные благородные мустангеры. Когда-нибудь я туда доберусь, клянусь Ястребиным Когтем!

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