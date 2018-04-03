«Правовой Ватикан»: эффективность министерства по делам семьи оценили эксперты

Созданию министерства по делам семьи должна предшествовать выработка четкой семейной идеологии, которая ляжет в основу семейной политики в стране, считает эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Национальный родительский комитет предлагает создать министерство по делам семьи, охране материнства и детства, демографической политике.

Сегодня семейные, демографические вопросы курируют разные ведомства, что по мнению председателя НРК Ирины Волынец мешает эффективной работе в этой сфере. Предполагается, что новое министерство займется обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями.

Также ведомство должно создать систему подготовки специалистов отдела опеки и попечительства и минимизировать риски изъятия детей из семьи.

"Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства", — считает Волынец.

"Надо понять, чего мы хотим"

Заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров скептически относится к идее создания подобного министерства: «Появление новых бюрократических институтов отвлекает от реальных проблем».

Создание такого рода министерства едва ли что-то способно изменить — вопрос не в том, чтобы посадить чиновников в одном месте и назвать это министерством, скорей, нужно в головах навести порядок и заниматься этими вопросами целенаправленно, сказал эксперт.

"Нам кажется, что если мы сведем наши ресурсы и бюджетирование в одно целое, то станем более эффективно этим пользоваться. Но проблема заключается в том, что у нас отсутствует четкая семейная политика. Базироваться она должна, в свою очередь, на внятной семейной идеологии, которой тоже нет. Надо понять, чего мы хотим. А сейчас пока складывается так, что, с одной стороны, мы хотим иметь традиционные семейные отношения, с другой, детей высокоадаптивных, способных осваивать новые процессы и технологии, готовых к процессам трансформации семьи, в том числе", — сказал Захаров.

Нужно навести порядок в идеологии, а потом выстраивать ее организацию. Это иллюзия — думать, что если мы создадим еще одно министерство, у нас появятся деньги в одном месте, и мы сможем их распределять.

"Но куда распределять, на что? С этим надо разобраться. Иначе с этим ведомством будет такая же история, как с министерствами по региональному развитию, по делам национальностей", — резюмировал эксперт.

Идея не новая, и консервативная родительская общественность крайне отрицательно к ней относится, говорит член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова

"Происходит внедрение ювенальных технологий, то, что не сообразуется с нашим менталитетом. В западных странах существует орган, надзирающий за всеми аспектами жизни семьи, и именно этот орган является основным инструментом разрушения института традиционной семьи. Эта структура существует сама по себе, как эдакий правовой Ватикан", — считает эксперт. По мнению Жгутовой, " в нашей действительности создание министерства — рискованная инициатива, которая приведет к тому же разрушению семьи".