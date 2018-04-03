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Жители Войковского смогут задать свои вопросы руководителям районного ОМВД
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Жители Войковского смогут задать свои вопросы руководителям районного ОМВД 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Утвержден график приема жителей руководящим составом ОМВД России по Войковскому району в апреле. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина.
Уточняется, что для визита необходимо предварительно записаться по телефону 8 (499) 156-05-15 или в кабинете №207; адрес, по которому ведется прием жителей: Старопетровский проезд, дом 2. Прием ведется в кабинете №200. В выходные и праздничные дни прием осуществляют ответственные дежурные от руководящего состава с 10.00 до 13.00.
Подробный график встреч руководства ОМВД и участковых уполномоченных с населением приведен ниже. (ео)
График на апрель 2018 г. приема населения руководящим составом Отдела МВД России по Войковскому району г. Москвы
Должность
Фамилия, имя, отчество.
Дата, день, неделя.
Время
Примечание
Начальник отдела
Тимков
Илья Петрович
2, понедельник 09, понедельник
16:00-18:00 16:00-18:00  Заместитель начальника— начальник полиции
Степанян
Арам Ашотович
03, вторник 24, вторник
16:00-18:00 16:00-18:00  Заместитель начальника
Горелов Константин Васильевич
4, среда
17:00-20:00  Заместитель начальника начальник СО  Сухарев Дмитрий Александрович
16, понедельник 23, понедельник
16:00-18:00 16:00-18:00  Помощник начальника по работе с личным составом
Коршун Наталья Валерьевна
20, пятница 27, пятница
17:00-20:00 16:00-18:00  Заместитель начальника начальник ООП  Фокин Евгений Владимирович
13, пятница
16:00-18:00  Заместитель начальника полиции по опер. работе
Исаев Алексей Борисович
10, вторник 17, вторник
17:00-20:00 16:00-18:00  Начальник штаба
Пащенко Наталья Николаевна
11, среда 18, среда 25, среда
16:00-18:00 16:00-18:00 17:00-20:00  Заместитель начальника СО  Пономарев Александр Владиславович
5, четверг 12, четверг
16:00-18:00 16:00-18:00  Начальник отделения
уча  стковых уполномоч. полиции
Беляев Александр Сергеевич
06, пятница
16:00-18:00
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