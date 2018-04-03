Жители Войковского смогут задать свои вопросы руководителям районного ОМВД

Утвержден график приема жителей руководящим составом ОМВД России по Войковскому району в апреле. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УВД по САО Ясмина Шафигуллина.

Уточняется, что для визита необходимо предварительно записаться по телефону 8 (499) 156-05-15 или в кабинете №207; адрес, по которому ведется прием жителей: Старопетровский проезд, дом 2. Прием ведется в кабинете №200. В выходные и праздничные дни прием осуществляют ответственные дежурные от руководящего состава с 10.00 до 13.00.

Подробный график встреч руководства ОМВД и участковых уполномоченных с населением приведен ниже. (ео)

Должность

Фамилия, имя, отчество.

Дата, день, неделя.

Время

Примечание

Начальник отдела

Тимков

Илья Петрович

2, понедельник 09, понедельник

16:00-18:00 16:00-18:00 Заместитель начальника— начальник полиции

Степанян

Арам Ашотович

03, вторник 24, вторник

16:00-18:00 16:00-18:00 Заместитель начальника

Горелов Константин Васильевич

4, среда

16, понедельник 23, понедельник

16:00-18:00 16:00-18:00 Помощник начальника по работе с личным составом

20, пятница 27, пятница

13, пятница

16:00-18:00 Заместитель начальника полиции по опер. работе

10, вторник 17, вторник

17:00-20:00 16:00-18:00 Начальник штаба

Пащенко Наталья Николаевна

11, среда 18, среда 25, среда

5, четверг 12, четверг

16:00-18:00 16:00-18:00 Начальник отделения

уча стковых уполномоч. полиции

06, пятница

16:00-18:00