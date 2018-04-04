«Тотальный диктант» в Красноярске будет читать шоумен Михаил Шац 

Текст «Тотального диктанта» в Красноярске будет читать известный шоумен Михаил Шац.
Напомним, звание столицы «Тотального диктанта» получил Владивосток. Туда читать текст приедет его автор — писательница из Татарстана Гузель Яхина. В пятёрку лидеров по итогам голосования вошли также Красноярск, Иркутск, Тюмень и Таллин.
«Читать текст в пятерке городов-победителей будут также медийные персоны. В Красноярск приедет актер Михаил Шац, в Иркутске будет читать поэтесса Ирина Астахова, известный КВНщик Виктор Щетков приедет в Тюмень, в Таллине читать текст будет актер Виктор Сухоруков», — рассказала организатор проекта Ольга Ребковец.
Тотальный диктант состоится 14 апреля в 15:00. Выбрать площадку можно на официальном сайте акции.