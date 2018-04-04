«Тотальный диктант» в Красноярске будет читать шоумен Михаил Шац

«Читать текст в пятерке городов-победителей будут также медийные персоны. В Красноярск приедет актер Михаил Шац, в Иркутске будет читать поэтесса Ирина Астахова , известный КВНщик Виктор Щетков приедет в Тюмень, в Таллине читать текст будет актер Виктор Сухоруков », — рассказала организатор проекта Ольга Ребковец.

Тотальный диктант состоится 14 апреля в 15:00. Выбрать площадку можно на официальном сайте акции.