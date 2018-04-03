ФАНО натрое сказало: подведены итоги оценки результативности научных организаций

Чем отличились сельскохозяйственные институты, чему Минздраву стоит поучиться у ФАНО и в каком регионе больше всего институтов из третьей категории, читайте в материале Indicator.Ru.

Сегодня, 3 апреля, Федеральное агентство научных организаций совместно с Российской академией наук представило результаты оценки подведомственных ему научных организаций. В итоге оценку прошли 454 организации. Из них в первую категорию попали 142 института, во вторую — 205, в третью — 107. Распределение по категориям можно посмотреть в списках, которые мы опубликовали.

Организации были распределены по пяти областям: медицинские, технические, гуманитарные, сельскохозяйственные и естественные науки. Больше всего учреждений, оказавшихся в первой категории, относятся к естественным наукам — их 76. Почти половина организаций третьей категории, 50 из 107, — сельскохозяйственные институты. С точки зрения региональной принадлежности лучшие организации находятся в Москве Московской области , хорошо себя показали учреждения Северо-Западного и Сибирского регионов.

«Хуже всего дело обстоит на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Причины, наверное, понятны, можно было этого ожидать. Факт жизни такой, что оттуда меньше всего институтов первой категории и наоборот довольно много институтов третьей категории», — отметил председатель Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, академик РАН Валерий Рубаков

Глава ФАНО Михаил Котюков рассказал, что оценка институтов включала в себя три блока: экспертное заключение РАН, независимую экспертную оценку и наукометрический анализ. Причем наукометрия не играла ключевую роль, подчеркнул Котюков.

«Количественная оценка, так называемая наукометрическая, не должна была стать основной и единственной. И это принципиально важно. Нам удалось сформировать ведомственную комиссию, экспертные советы, работающие в рамках комиссии, которые в большинстве своем состояли из представителей организаций, не имеющих отношения к Федеральному агентству», — заявил Котюков. То, что в экспертные совет входили специалисты не из академической среды, позволило избежать возможного конфликта интересов при оценке институтов, отметил Валерий Рубаков. «Сама центральная комиссия тоже была независима. Надо сказать, что руководство ФАНО пошло действительно на такую меру, что во главе комиссии были поставлены люди, которым трудно что-либо указать», — заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов . В пример он привел академиков Валерия Рубакова и Роберта Нигматулина

По словам Рубакова, при работе у комиссии возникли сложности с наукометрическими показателями институтов. При проверке данных, которые предоставляли организации, оказалось, что многие завышали свою публикационную активность. «Многие институты „от балды“, как говорят, выдавали, „рисовали“. Часто оказывалось, что после процедуры верификации наукометрические показатели были совершенно не такие, как изначально „рисовали“ себе институты», — рассказал Рубаков.

Что касается публикаций в международных базах данных, то в институтах первой категории на одного исследователя приходится 0,68 публикаций в журналах Web of Science, в институтах второй категории — 0,36, третьей — 0,13.

Предварительные результаты оценки институтов вызвали в научном сообществе бурное обсуждение и критику, в основном со стороны тех, кто попал во вторую и третью категории. Недовольными оказались больше четверти всех институтов. «Всего прислали апелляции около 130 организаций. Из них чуть больше 30 мы удовлетворили», — рассказал Рубаков.

Алексей Хохлов отметил, что подход ФАНО к оценке научных организаций следовало бы применять и другим федеральным органам исполнительной власти, поскольку он отличается прозрачностью. «Недавно состоялась межведомственная комиссия, на которой были рассмотрены результаты по Федеральному агентству научных организаций и по ряду других организаций, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство Министерство образования и науки и так далее. Я должен сказать, что в общем тут [у ФАНО] все прозрачно, понятно, информация шла. Как проходила оценка некоторых других организаций, информации прозрачной мы не услышали», — заметил Хохлов. По его словам, например, в организациях Минздрава, вошедших в первую категорию, показатели публикационной активности почти в три раза ниже, чем в институтах ФАНО.

Представители Агентства и РАН заверили, что институтам из третьей категории опасаться нечего. «В целом это не те организации, которые надо изничтожать. Я категорически против того, чтобы на базе этой оценки произошли какие-то жесткие изменения», — заявил Валерий Рубаков. По мнению Алексей Хохлова, попадание во вторую и третью категории даже может принести институтам существенную пользу. «Наличие какой-то оценки — в данном случае это первая, вторая, третья категории — стимулируют организации подняться, перейти с одной ступеньки на другую. Это очень важный стимул», — подытожил Хохлов.

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