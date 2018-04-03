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ЕВРАЗ НТМК обеспечил металлопрокатом строителей новой аглофабрики ММК
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ЕВРАЗ НТМК обеспечил металлопрокатом строителей новой аглофабрики ММК 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Более 7 тысяч тонн проката изготовил ЕВРАЗ НТМК для строительства новой агломерационной фабрики Магнитогорского металлургического комбината. В основном отгружались двутавровая балка и стальной круг 150 09Г2С, предназначенные для возведения основных конструкций: агломерационного цеха (тракт подачи шихты, коллектор сборных отходящих агломерационных газов), здания агломерационных машин №№1 и 2, линейных охладителей, здания узла вторичного перемешивания шихты, здания отбора и подготовки проб.
"В прошлом году объемы использования строительной балки в уральском регионе возросли. Использование нашей продукции в стратегически важном промышленном объекте ММК подтверждает качество и долговечность тагильского металла", — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, в 2017 году ЕВРАЗ НТМК, единственный в России, начал производство строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Также было освоено 15 новых двутавровых профилей: четыре — по американскому стандарту ASTM и 11 — в развитие российской линейки двутавров по новому ГОСТ Р, которые можно применять при строительстве зданий на стальном каркасе.
Инвестиции ММК в строительство уникальной аглофабрики №5, не имеющей аналогов в России, составляют около 22 миллиардов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Новая аглофабрика обеспечит доменный цех ММК высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий.
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