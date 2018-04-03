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Acronis заключил партнерское соглашение с командой «Формулы-1» «Форс Индия»
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Acronis заключил партнерское соглашение с командой «Формулы-1» «Форс Индия» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Международная IT-компания Acronis заключила спонсорский контракт с командой «Формулы-1» «Сахара Форс Индия», сообщает пресс-служба компании. Ранее Acronis заключил аналогичное соглашение с британской «Уильямс Мартини Рейсинг».
«Acronis и команда Формулы-1 Sahara Force India официально объявили о начале технологического партнерства в области защиты данных. В рамках партнерства Acronis предоставит инновационные решения для защиты данных, включая резервное копирование, аварийное восстановление, программно-определяемое хранилище данных, синхронизацию и совместное использование файлов, а также уникальную систему защиты от программ-вымогателей на базе технологии искусственного интеллекта. И во время гонок и между гран при, данные будут надежно защищены на производственной базе команды, аэродинамическом стенде и на гоночных трассах». — говорится в сообщении.
Условия соглашения не сообщаются.
В феврале Actronis заключила контракт на технологичное партнерство с «Уильямс», за которую выступает российский пилот Сергей Сироткин.
В мае 2016 года, после того как российский пилот Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», Acronis заключила контракт с последней. В данный момент Квят является пилотом «Феррари» по развитию.
«Соглашение планируется заключить на длительный срок, но оно будет действовать только при том условии, что и (Даниил. — RNS) Квят, и (Франц. — RNS) Тост останутся в составе команды», — рассказывал RNS представитель компании.
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