Потоп: Грязная вода заливает Украину

После сильных снегопадов в ряде областей Украины наступили паводки.

Спасатели предупредили, что разлив наблюдается на реках Горинь, Припять, Западный Буг, Латорица, Сула и Стоход. По прогнозам Укргидрометцента дальнейший подъем уровней воды ожидается на реках среднего Днепра, Припяти, Дуная и Тисы.

Кроме того, 27 марта на днепровских водохранилищах началось разрушение льда. Из-за этого через две недели начнут спускать воду из Киевского водохранилища. Экологи бьют тревогу в связи с тем, что мусор, скопившийся за зиму в воде, хлынет в Киев и загрязнит воду.

От наводнения больше всего пострадали жители города Ахтырка в Сумской области. Спасатели вместе с полицией патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, вывозят их в больницу, местную гостиницу и горисполком. Причина подтопления — прорыв защитного шлюза вблизи села Вербное Ахтырского района, который находится в 5 километрах от города.

Из-за таяния снега, уровень воды в реке Стрижень существенно повысился. Вода подтопила почти 130 домохозяйств и пять жилых домов в областном центре и в селе Новоселовка . По данным ГСЧС, спасатели отселили из подтопленной территории семь человек с помощью плавсредств. Еще 16 человек вывели из подтопленных дачных участков.

В Одессе из-за шторма затопило несколько пляжей. Под воду ушли песчаная насыпь и деревянные настилы. Как отмечается, эта проблема не новая, и городские власти о ней знают, но решать не торопятся. Проблемные места забрасывают гранитными валунами, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок.

«Подтоплено около 30% улиц города. В домах воды пока нет. Будут солится временные кладки. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей», — рассказал Бойченко.

В ближайшие дни ожидается начало весеннего подтопления в Ивано-Франковской области. В районе бассейна рек Днестр и Прут уровень воды уже поднялся на 1,3 м. Также в реках Закарпатья начался ледоход. Помимо большого количества воды в долину несутся тонны мусора.

Кроме того, затопило трассы международного значения, в частности автомобильную трассу Киев-Харьков.

Также из-за таяния снежного покрова вдоль дороги Полтава-Киев вода залила проезжую часть.

«В темноте можно не увидеть не сориентироваться и получить гидроудар. Кроме того, что от соприкосновения с водой машину просто может бросить в любую сторону», — сообщают очевидцы.