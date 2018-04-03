Курсанта Можайки признали невменяемым и отправили в психбольницу 

Курсанта Военно-космической академии им. Можайского Вадима Осипова признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу, передает ТАСС. Соответствующее решение принял Московский окружной военный суд.
Проходить лечение Осипов будет в одной из московских клиник.
По предварительным данным, во время повторной экспертизы медики обнаружили у молодого человека острую шизофрению.
Напомним, курсанта Можайки обвиняют в подготовке теракта и содействии терроризму. Уголовное дело в отношении Осипова было возбуждено после того, как после теракта в петербургском метро у него нашли рисованный план захвата собственной казармы.
Молодой человек свою вину не признает. Адвокат Осипова Виталий Черкасов настаивает на том, что рисунок был обыкновенной шуткой и результатом богатой фантазии Вадима.
Первая экспертиза никаких отклонении в психическом здоровье курсанта не обнаружила.