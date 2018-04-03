Орловским работникам доплатят за вредность

Молоко за вредность

Методика специальной оценки условий труда (СОУТ) действует с 2014 года. Министерство предлагает внести в нее изменения. Идея была подана около года назад. Однако лишь недавно проект приказа опубликовали на федеральном портале для общественного обсуждения. Как следует из пояснительной записки, поправки должны упростить процедуру, в частности, оформления отчетов. Однако что она собой представляет?

— Это единый комплекс мероприятий, позволяющих идентифицировать вредные и опасные факторы на производстве и во время трудового процесса, — пояснил глава отдела охраны труда Орловской области Александр Иванов . — При проведении СОУТ оценивается уровень воздействия этих факторов на работника.

Оценка (эта процедура сменила так называемую аттестацию рабочих мест) необходима прежде всего самому сотруднику. От нее зависит заработок и социальный пакет. Так, за вредные условия положены доплаты, компенсации и дополнительный отпуск. Работники получают право досрочного выхода на пенсию. Даже пресловутое «молоко за вредность» — из того же ряда.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), на ряде предприятий это привело к сокращению рабочих мест с вредными условиями труда. Однако гораздо больше было случаев, когда компенсации и доплаты установили впервые. То есть статистика говорит о пользе реформы для работников.

— По итогам первого полугодия 2017 года после проведения СОУТ отчисления на досрочную пенсию были установлены 2456 работникам, а прекращены — 80, — рассказал зампредседателя ФПОО Юрий Власов . — Дополнительные отпуска получили 1728 человек, а лишены их — 848.

Надбавки к зарплате получили 4090 орловцев, но 1033 их утратили. СОУТ для работника — это палка о двух концах. По ее результатам он может получить льготы, а может их лишиться. Статистика говорит еще и о том, что раньше работодатели оценке рабочих мест уделяли немного внимания и относились к ней формально. Но постепенно отношение меняется.

— В целом эта работа в нашей области выстроена удовлетворительно, и профсоюзы принимают в ней активное участие, — продолжает Юрий Власов. — Так, специальную оценку прошло уже более 36 тысяч рабочих мест, или 70 процентов от их общего количества.

Оценка необходима прежде всего самому сотруднику — от нее зависит заработок и социальный пакет

По закону оценку обязаны проводить все организации и предприятия независимо от вида деятельности, формы собственности и организационно-правовой структуры. За несоблюдение предусмотрены санкции. Так, в Орле в конце прошлого года за непроведение СОУТ были наказаны три предприятия. Их оштрафовали на 230 тысяч рублей. Для малого бизнеса — весьма чувствительно.

Термины уточнят

Большинство поправок в методику будут техническими, но важными. Так, проект уточняет термины «производственное оборудование» и «производственное помещение». При проверках нечеткая терминология вызывает споры между госинспекторами и директорами. Также изменят форму сводной ведомости результатов СОУТ и карту ее проведения. Согласно проекту, в результате идентификации вредных и производственных факторов эксперт обязан оформить заключение. Затем комиссия принимает решение о проведении или непроведении на рабочем месте исследований и измерений — большинством голосов. Если решит, что испытания не нужны, то условия труда признаются оптимальными. Это породило дискуссию. Оценка во многом будет зависеть от заключения эксперта, на основании которого комиссия выносит решение. С одной стороны, это упростит процедуру и избавит предприятия от затрат времени и средств. С другой — важную роль станет играть человеческий фактор. Разве эксперт не может оказаться субъективным в своих оценках? Без испытаний — не узнать.

— Изменения методики касаются количественных факторов производственных рисков, почти исключая качественные и прямо указывающие на вредность, — прокомментировал ситуацию главный технический инспектор Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель. — Мы поддержали только часть пунктов проекта, а остальные — нет, так как они противоречат требованиям санитарно-гигиенического законодательства.

По его словам, ФНПР подготовила единые методические указания об участии представителей профсоюзов в проведении СОУТ. От того, насколько они активны, зависят результаты оценки. Если поправки будут приняты, то роль профактива возрастет. Проект это учитывает. Один из пунктов гласит: предложения, связанные с идентификацией вредных и опасных факторов, работники должны представлять через профсоюз.

Оценят на пять

Результаты СОУТ, как и прежде, будут действительны в течение пяти лет. И платить за ее проведение по-прежнему должен работодатель. К слову, проводить оценку условий вправе только аккредитованная организация, включенная в государственный реестр. Его формирует и ведет минтруда

— Работодатель обязан заключить с такой организацией гражданско-правовой договор, — пояснил Александр Иванов. — А она обязана установить наличие или отсутствие вредных условий или факторов, которые могут сделать условия труда вредными и опасными.

Вопросы проведения СОУТ находятся на постоянном контроле, а выездные проверки проводятся как по плану, так и вне его — как правило, по заявлениям работников, заверил врио главного госинспектора труда в Орловской области Сергей Авдеев . Он согласен с выводами профсоюзов о том, что большинство предприятий процедуру провели. Самыми дисциплинированными оказались крупные организации.

— Нарушения в основном выявляются в сфере малого и среднего бизнеса, — сообщил Сергей Авдеев. — Такие работодатели не обеспечивают право подчиненных на гарантии и компенсации за работу во вредных и опасных условиях.

По его словам, спектр нарушений широк. Например, встречаются предприятия, которые провели СОУТ. Однако при проверке выясняется, что дальше этого дело не пошло. Работников с результатами оценки не ознакомили. Как следствие — им не предоставили дополнительные отпуска и не назначили компенсационные доплаты. Оценка была проведена скорее для галочки, чтобы избежать крупного штрафа. Но требования закона все равно нарушены. Работодатели идут на хитрости ради того, чтобы сэкономить. В госинспекции труда отмечают, что работники зачастую даже не знают об этом. Многим не хватает правовых знаний.

Скрытая угроза

Новшества последних лет принесли результат. Так, в Орловской области по сравнению с 2010 годом уровень производственного травматизма снизился в 2,5 раза. По данным реготделения Фонда социального страхования (ФСС), в 2017 году на предприятиях пострадали 204 работника. Из них 187 отделались легкими травмами, в 13 случаях повреждения оказались тяжелыми, в четырех — смертельными.

Для сравнения: в 2015 году травмы получили 269 человек, в 2016-м — 209. Самыми травмоопасными сферами по итогам прошлого года признали сельское хозяйство и строительство. В ФСС подметили, что уровень травматизма снижается ежегодно. Способствует этому и проведение СОУТ. Работодатели начинают внимательнее относиться к рабочим местам, которые раньше опасными не считали.

— Снизить уровень травматизма помогла программа финансового обеспечения предупредительных мер, — считает управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин. — Суть ее в том, что 20 процентов взносов обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направляется на охрану труда.

Самыми травмоопасными сферами в 2017-м признали сельское хозяйство и строительство

За счет таких отчислений работодатели оплачивают медосмотры для работников, приобретают аптечки и индивидуальные средства защиты (СИЗ) для работающих во вредных условиях, а также путевки на санаторно-курортное лечение и другое. В прошлом году таким правом воспользовалось 267 орловских предприятий. Общая сумма затрат составила 29,9 миллиона рублей.

— В большинстве случаев они направляли деньги на приобретение СИЗ, потратили на это 12,7 миллиона рублей, — добавил Олег Ревякин. — На проведение специальной оценки условий труда за счет отчислений было направлено 5,9 миллиона рублей.

В 2018 году ФСС прогнозирует рост расходов до 31,7 миллиона рублей. Сумма уже выделена, но ее еще предстоит подтвердить. До 1 августа предприятиям надо подать в ФСС заявление и план предупредительных мер с финансово-экономическим обоснованием. А сотрудники соцстраха проследят за тем, чтобы деньги были потрачены по целевому назначению.

Условия жесткие, поскольку существуют ограничения. Например, ФСС вправе отказать, если работодатель имеет долг по уплате страховых взносов, а также пени и штрафы, не погашенные на день подачи заявления. Отказ последует и в случае, если представленный план будет содержать неполную или недостоверную информацию.

— В охране труда нет второстепенных вопросов, — считает Юрий Власов. — Поэтому нельзя допустить ослабления общественного контроля, который проводится профсоюзами. Это может подорвать всю систему управления охраной труда.

По его мнению, наоборот, требуется усиление активности. Именно это и демонстрируют сейчас профсоюзы. Они подключились к обсуждению проекта изменения методики проведения СОУТ и направили свои замечания и предложения в минтруда. Поправки необходимы, но требуют доработки, считают они. Впрочем, для того проект и разместили в открытом доступе.