Полтора года колонии грозит красноярке, которую обвинили в экстремизме из-за фотографий, хранимых в закрытой ото всех папке сети «ВКонтакте»

В районном суде Красноярска обвинение попросило приговорить к полутора годам колонии-поселения Оксану Походун, которую обвиняют в хранении изображений экстремистского характера в закрытом альбоме соцсети «ВКонтакте». Все началось с того, что в 2016 году женщина присоединилась к прогулкам активистов нынче запрещенной в России «Артподготовки», не состоя в самом движении. Максимальное наказание по статье, по которой ее обвиняют, — пять лет лишения свободы.

История обвинения Походун довольно запутанная. Сотрудники УФСБ пришли к ней с обысками летом 2017 года, как считает женщина, из-за ее участия в «прогулках оппозиции» без единого плаката, организованных «Артподготовкой». Вначале ей вменяли репост нескольких изображений: Владимир Путин в свастиках и с красными глазами, домашние тапочки со свастиками и другие подобные картинки, сообщал сайт

"Сибирь. Реалии". Сама красноярка утверждала, что такие «маргинальные картинки» не сохраняла и не публиковала у себя на странице.

Затем ее обвинили не в репосте, а в сохранении изображений в закрытом альбоме соцсети «ВКонтакте» и на флешке. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ ("Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды (…), совершенные публично или с использованием в том числе сети интернет").

По словам Походун, папка с мемами и разными картинками, включая «котиков» и фото ее дочери, действительно существует на ее странице «ВКонтакте», но видеть ее содержимое может исключительно она сама.

Тем не менее главный свидетель, и он же оперативный работник УФСБ по Красноярскому краю , якобы нашел на странице Походун картинки ненадлежащего, по мнению следствия, содержания, сообщал

"Сибирь. Реалии". Обвинение строится только на основе черно-белых распечаток изображений плохого качества, зафиксированных с помощью клавиши Print Screen.

Для составления второго протокола и фиксации новых изображений вызвали тех же самых понятых по телефонному звонку. Кроме того, изображения подвергли редактированию, чтобы, по словам свидетеля, скрыть тайную информацию, а именно аккаунт, с которого были проведены оперативные действия.

"В том числе на этих скриншотах, вошедших в уголовное дело, нет ни одного лайка или репоста", — заявлял адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин . По его словам, по статье 282, по которой обвиняется Походун, нужны именно публичные действия. «Если ты это просто где-то хранишь на диске, либо еще где-то, не распространяешь и никому не показываешь, какая тут может быть публичность?» — недоумевает защитник.

Оксана Походун настаивает, что подобных изображений у нее не было в открытом доступе, свидетель же утверждает что картинки были видны всем, кто заходил на страницу пользователя. При этом в закрытые альбомы социальных сетей у сотрудников ФСБ нет доступа.

"Следственные органы позволили себе исказить ситуацию до нелепости. В обвинительном заключении говорится о том, что несколько картинок, размещенных Оксаной в интернете, могут повлиять на конституционный строй РФ", — рассказывала «Сибирь. Реалии» правозащитница Ольга Суворова

По ее мнению, все дело именно в экспертном заключении, которое было составлено без изучения конкретной ситуации и является просто копипастом подобных решений. Остаются вопросы и к законности проведенного в июне 2017 года обыска: запрос обвиняемой в судебный департамент показал, что такого решения судьи не было.

На заседании 3 апреля судья рассмотрел предыдущие ходатайства защиты Походун о признании недопустимыми доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и нарушение конституционных прав подсудимой о тайне переписки. Суд отказал в обоих случаях,

отмечает

издание.

Сторона защиты попросила отложить свое выступление для подготовки к защитительной речи, с учетом выступления государственного обвинителя. На предстоящем судебном заседании будет выслушано мнение стороны защиты и судья удалится для вынесения приговора.

Оксана Походун уверена, что преследование напрямую связано с ее гражданской активностью: помимо еженедельных прогулок оппозиции она часто оставляет «вольнодумные комментарии» к происходящему в городе и России в социальной сети «ВКонтакте».