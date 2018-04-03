«ЮгТранс-2018»: Итоги форума

Профессионалы собрались на Юге России для обсуждения проблематики и потенциала развития транспортной инфраструктуры российского южного региона и стран Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС , возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности — эти и многие другие вопросы стояли на повестке двух дней Форума.

Максим Воронцов, генеральный директор «ICF — Международные конференции», компании-организатора «ЮгТранса-2018», открыл работу конференции в первый день Форума.

На пленарной сессии «Перевозки в Азово-Черноморском регионе: повышение транзитного потенциала» Людмила Симонова, к.э.н., управляющий партнер M. A. Research, член Совета Гильдии логистических операторов и модератор пленарной сессии, проанализировала ситуацию на рынке, отметив, что хотя мировая экономика и преодолела спад, вступив в фазу роста, мировой ВВП вырос всего на 3% в год, рост мировой торговли составил 4,2%. Геополитическая и макроэкономическая ситуация продолжает влиять на все процессы. И тот фактор, что «вся наша экспортная стратегия, которая была построена на девальвации национальной валюты и низком внутреннем спросе, начинает себя изживать, потому что, во-первых, растет импортозамещение и потребность в грузах внутри страны, во-вторых, эффект девальвации уже максимально исчерпан, говорит о том, что если не создавать новые мощности, нам нечего будет экспортировать», — предупреждает эксперт.

Основным фактором роста рынка транспортных услуг в 2018 году станет, по мнению спикера, рост спроса на них стороны производства, строительства и розничной торговли. А возможное ослабление курса рубля поддержит экспортёров и увеличит выручку стивидорных компаний и морских перевозчиков. Однако высокая стоимость заёмных средств, неустойчивость финансовых рынков, неустойчивость мировых цен на нефть и другие сырьевые товары при общем положительном тренде препятствуют общему развитию. Нас ждёт усложнение цепочек поставок, изменение маршрутов, «естественный отбор» среди игроков, обострение конкуренции в борьбе за клиентов.

Эмек Алпаслан, торговый атташе Республики Турция г. Новороссийске , доложил на Форуме о потенциале развития торговых отношений России и Турции и о перспективах увеличения грузооборота. Текущий объём турецких инвестиций в российские предприятия оценивается сегодня в 5 млрд долларов, что является показателем позитивного развития отношений между Россией и Турцией в плане инвестиций, отметил господин Алпаслан.

Среди основных областей инвестиций спикер назвал оптовую торговлю, услуги доставки и складирования, строительство. Вероятно, что этот список пополнится следующими секторами, такими как: банковское дело, текстильная и швейная промышленность, туризм, бытовая техника, стекольная промышленность и производство строительных материалов, продукты питания. Таким образом, объём турецких инвестиций в российские предприятия в ближайшее время достигнет 10 млрд долларов.

Тот факт, что долгожданный новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу 1 января текущего года, ещё не повод радоваться и расслабляться, согласились участники Форума. Действительно, нормы прошлого Кодекса устарели за пять лет, так как ситуация в экономике меняется достаточно быстро. И Сергей Соколов призвал заинтересованных адресовать текущие вопросы и предложения напрямую, используя сайт ЕАЭС. Подробнее спикер остановился на аспекте перемещения товаров Союза на таможенную территорию через территорию третьих государств (в частности между территорией Российской Федерации и Республики Армения ). На регулировании процедуры транзита, в соответствии с принятыми нововведениями и многих других важных аспектах работы.

Владимир Литвин в качестве примера позитивных изменений на таможне привёл информацию по одному из постов Новороссийской таможни, расположенному в морском порту Новороссийск , где ещё в 2013 году среднее время нахождения товаров в порту составляло более 6 суток, а на сегодняшний день оно сократилось до 4 суток.

Сегодня процесс обработки товаров и транспортных средств на морском терминале, а также порядок проведения государственного контроля нормативно урегулирован значительным количеством правовых актов, — отметил спикер.

Делегаты форума выразили понимание того факта, что все нововведения требуют обкатки на практике, но высказали пожелание таможенникам пытаться максимально соответствовать веяниям времени.

Александр Есипенко, директор Южной региональной ассоциации морских агентов и экспедиторов, отметил, что с таможней в стране проблем уже намного меньше, чем с пограничниками, которые, как заявил докладчик, «не подчиняются напрямую Москве ». Эксперт выразил опасения и в связи с подготовкой изменений в Федеральный Закон о морских портах, предложив возродить деятельность консультативного Совета в регионе. Обратная связь поможет избежать несогласованных действий. Спикер подробно осветил реализацию концепции развития института предварительного информирования в морских пунктах пропуска, в том числе с помощью применения электронного документооборота, во внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза до 2025 года.

Илья Нестеров, руководитель практики проектного финансирования и ГЧП Адвокатского бюро «Линия права», уделил внимание институтам развития как инструментам поддержки регионального ГЧП.

Эксперты Форума отметили, что, действительно, рынок уже отошёл от шока, и сейчас есть понимание, что импортозамещение идёт полным ходом, и банки говорят, что деньги в стране есть и они доступны, главный вопрос на сегодня — это проблема правильной упаковки этих денег в проекты.

Алексей Гармаш , генеральный директор компании «Новоморснаб», проанализировал контейнерный сегмент порта Новороссийск. Особо отметив проект терминала ООО «НУТЭП», который позволит предприятию выйти на проектную мощность в 700 тыс. TEU уже к 2021 г. Реализация этого проекта позволит увеличить пропускную способность порта на 350 тыс. TEU (4,2 млн тн.) в год и принимать без ограничений океанские контейнеровозы. Пропускная способность Новороссийска достигнет 1 — 1,1 млн TEU, — подчеркнул спикер, что позволит обеспечить и развитие контейнерных перевозок на Юге России в целом.

Дмитрий Чередниченко , начальник службы международных связей Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» , обозначил перспективы развития инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги, подытожив, что к 2025 году выгрузка на СКЖД достигнет 131 млн тонн — что на 50% больше имеющегося, а это, естественно, также потребует высокой пропускной способности.

На что эксперты ЮгТранса отреагировали довольно скептически, ведь не секрет, что сегодняшние проблемы с транспортной развязкой в Новороссийске колоссальны. Конечно, ситуация может измениться в лучшую сторону, если будут реализованы проекты объездной дороги Краснодар-Абинск-Кабардинка, развития порта Тамань и др.

Дмитрий Чередниченко ответил и на некоторые вопросы из зала, предложив компаниям, столкнувшимся, по их мнению, с произволом ОАО «РЖД», решить эти проблемы сразу после Форума.

В рамках этой секции Форума, посвященной железнодорожным перевозкам, Вадим Жуков , директор ростовского филиала компании «ПГК», поделился своим видением решения подобных проблем технического нормирования. И, конечно же, рассказал о планах компании-юбиляра. Все делегаты присоединились к поздравлениям ПГК с 10-летием.

Александр Титович, директор Ростовского филиала АО «ФГК», рассказал на Форуме о перспективах развития контрейлерных перевозок в России.

Вокруг темы контрейлерных перевозок на «ЮгТрансе-2018» возник большой спор. По мнению участников Форума, эти перспективы весьма туманны, несмотря на то, что разговоры про данный вид перевозок идут уже с десяток лет. Но экономически контрейлерные перевозки в нашей стране, к сожалению экспертов, до сих пор не соответствуют требованиям рынка, в отличие от той же Европы, где вопросы экологии уже давно увязаны с коммерческой выгодой. Так, в Германии экологические правила резко понижают автомобильные и повышают контрейлерные перевозки. Потому что в Европе несколько другое регулирование тарифов на авто— и жд-перевозки. Тем не менее, делегаты Форума согласились, что работать в этом направлении нам всё равно придётся, и придётся доводить до ума законодательство — не факт, что речь должна идти о транспортном законодательстве, так как пора уже всерьёз заниматься вопросами экологии, — заключили специалисты.

Станислав Самойленко, директор по работе с клиентами корпоративного и государственного сегментов Филиала АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Кавказ» доложил о сотрудничестве и перспективах взаимодействия ТТК и транспортно-логистической отрасли.

Работу секции «Порты Юга России: курс на увеличение пропускной способности» открыл директор по направлению логистика и аналитика компании «Морстройтехнология» Александр Головизнин

Эксперт обострил вопрос дефицита портовой инфраструктуры. И высказал опасения по поводу Тамани и других портов, где, по его мнению, тормозится строительство, в то время как стране просто необходимо развивать терминальную инфраструктуру для перевалки аммиака, метанола, минеральных удобрений, и пр., и пр. Естественно, что в таких условиях экспортёры уходят в порты соседних государств, — подчеркнул эксперт. О каких «перспективах» может идти речь при таком вялом развитии инфраструктуры российских портов? — вопрошали участники Форума.

Александр Бурдонос, начальник коммерческого отдела ГУП РК «Крымские морские порты», обозначил основной вектор развития портов Крыма . Но и здесь говорить о чем-то, кроме развития каботажа в условиях санкций пока не приходится. Нужно создавать собственные линии, — считают участники форума, — делать серьёзный проект по комплексному развитию Крыма, покупать свои контейнеры и многое другое.

Станислав Наумов , менеджер по развитию дирекции «Совфрахт Шиппинг» ПАО «Совфрахт», поделился собравшимися новыми возможностями логистического сервиса, рассказав о перспективах развития морского сообщения Россия — Сирия

Андрей Дадделл, директор TMBCL Ltd/UK, модерируя морскую секцию, в своём докладе обозначил тенденции и прогнозы логистики Ро-Ро грузопотоков на Черном море (Ро-Ро сервисы, как известно, значительно уменьшились после известных событий).

Отказы для транзита Российских накатных грузов двойного назначения через порты Германии носили в 2017 году регулярный характер, снижая потенциал для Ро-Ро трафика через Балтийские порты РФ, — отметил эксперт.

К сожалению, политические кризисы России с Украиной и Турцией будут влиять на восстановление паромных перевозок и в среднесрочной перспективе. Тот факт, что Черноморские порты не включены в рейтинг Ро-Ро соединяемости портов ЕС из-за недостаточной инфраструктуры, тоже играет не в нашу пользу.

Есть надежда, что создание новых Ро-Ро стыковок Новороссийска, Черноморска и Констанцы позволит диверсифицировать комплекс услуг в регионе.

Вадим Дядюра, генеральный директор Судоремонтной верфи «Алексино порт Марина Shipyard», доложил о развитии судостроительной и судоремонтной деятельности в акватории Новороссийского порта.

Свой взгляд на ситуацию на транспортно-логистическом рынке предложили и другие делегаты «ЮгТранса-2018».

Программа второго дня Форума включила профессиональную экскурсию с посещением Филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Новороссийск (причал 33), а также обзорную экскурсию по Геленджику и Новороссийску.

Представитель ФГБУ «АМП Черного моря» Леонид Стрижов отметил, что вынужденные простои портовых мощностей морского порта Новороссийск из-за непогоды в 2017 году

составили 150 дней, это при том, что порт Новороссийск является незамерзающим, и работа стивидорных компаний осуществляется круглогодично, за исключением вот таких периодов штормовых явлений.

По итогам работы Форума будет подготовлена резолюция, чтобы предложения делегатов могли найти своё место при формировании стратегии развития транспортной отрасли страны и региона.

Партнёры форума «ЮгТранс-2018»:

Тематические партнёры: Адвокатское бюро «Линия права», Компания «ТрансТелеКом».

Экспонент Форума: «Ингосстрах».

Генеральный информационный партнёр: газета «Транспорт России»

Международный информационный партнёр: TransportWeekly

Официальный интернет-партнёр: Agro2b

Информационные партнёры: журналы — «РЖД-Партнёр», «Морские порты», «Логистика», «Контейнерный бизнес», JURA MOPE SEA, «РСП-Эксперт», информационные агентства — Portnews, SeaNews, «Корабел.ру», «Логирус», «ВЭД-Консалтинг» и многие другие.

Организатор форума: «ICF — Международные конференции» www.konfer.ru