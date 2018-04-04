Код ИБ посетит Минск 19 апреля

Минск станет местом действия самой масштабной евразийской ИБ-конференции уже в третий раз. В этом году в числе хэдлайнеров мероприятия такие известные в мире ИБ персоны, как Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru, г. Москва), Владимир Безмалый, независимый эксперт (г. Киев), Александр Латушко (Белгазпромбанк, г. Минск) и др.

В центре внимания коллег окажутся тренды, повышение обороноспособности компаний, обмен опытом, разбор инцидентов из жизни, обширные секции по средствам защиты и управлению ИБ.

Свои новейшие разработки представят крупнейшие разработчики и интеграторы СЗИ, в числе которых Лаборатория Касперского (спонсор конференции), IBA Group (спонсор секции), ESET, Falcongaze, IBM , MONT и многие другие.

Завершит конференцию традиционный интерактив с залом «Горячая десятка». Слушатели и эксперты совместно подберут ключи к решению самых наболевших проблем ИБ.

Следует отметить, что в этом году география «Кода ИБ» приросла еще одним государством — Арменией . Итого конференцию принимают 6 государств (28 городов).

Вход для ИБ— и ИТ-руководителей и специалистов, а также журналистов бесплатный, по регистрации на сайте https://minsk.codeib.ru/