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Лекции по истории Преображенского района прочтет в Шолоховской библиотеке журналист Андрей Колесов
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Лекции по истории Преображенского района прочтет в Шолоховской библиотеке журналист Андрей Колесов 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Историю малой родины расскажет землякам старожил Преображенки.
Андрей Колесов давно интересуется историей родного края. Он живет на Преображенке с детства, на его глазах район застраивался, в нем происходили кардинальные изменения — но неизменной оставалась ее историческая уникальность в масштабах Москвы, да и не только.
Авторские лекции Андрей Колесов проведет в формате виртуального путешествия во времени. Они перенесут слушателей в 14 век, когда история этого места только начиналась. Историк любитель отмечает, что предпочитает не монолог лектора, а живой диалог с аудиторией.
Первая встреча пройдет 5 апреля в Центральной библиотеке имени М. А. Шолохова.
Адрес библиотеки: Халтуринская ул., д. 18.
Подробности можно узнать по телефону: +7 499 168 63 37.
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