Лекции по истории Преображенского района прочтет в Шолоховской библиотеке журналист Андрей Колесов

Историю малой родины расскажет землякам старожил Преображенки.

Андрей Колесов давно интересуется историей родного края. Он живет на Преображенке с детства, на его глазах район застраивался, в нем происходили кардинальные изменения — но неизменной оставалась ее историческая уникальность в масштабах Москвы , да и не только.

Авторские лекции Андрей Колесов проведет в формате виртуального путешествия во времени. Они перенесут слушателей в 14 век, когда история этого места только начиналась. Историк любитель отмечает, что предпочитает не монолог лектора, а живой диалог с аудиторией.

Первая встреча пройдет 5 апреля в Центральной библиотеке имени М. А. Шолохова.

Адрес библиотеки: Халтуринская ул., д. 18.

Подробности можно узнать по телефону: +7 499 168 63 37.