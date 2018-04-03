Из чего нам дом построить? За качественные стройматериалы платить не готовы

Весна — время, когда многие городские жители начинают активно готовиться не только к дачному, но и строительному сезону: по статистике, от 23 до 33% россиян мечтают построить свой собственный дом. Правда, на этом пути им приходится сталкиваться с множеством проблем, и одна из них — качество строительных материалов.

«Добровольцев» практически нет Каким образом стройматериалы сертифицируются и как государство контролирует их качество, пояснил специалист областного минстроя Артём Муратов:

— Существует добровольная и обязательная сертификация строительных материалов, при этом обязательной процедуре в России подлежит только цемент. А проходить добровольную сертификацию производителей вынуждает большая конкуренция, существующая на рынке стройматериалов. В Иркутской области её проводит только Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний.

Однако эксперт этого центра Геннадий Козлов отмечает, что среди иркутских производителей стройматериалов «добровольцев» практически нет: так, за последние полгода организация выдала всего четыре сертификата (на кирпич и бетон), причём два из них — в Бурятии . По его словам, проблема в том, что в Иркутске нет лабораторий, которые были бы аккредитованы на большие объёмы работы.

— Год назад у нас закрылась единственная лаборатория, которая делала 80-90% испытаний по стройматериалам, применяемым в нашем регионе, и сейчас у нас можно провести сертификационные испытания не больше чем по 10 наименованиям, — говорит Г. Козлов. — Например, одна из обязательных позиций, которая не сертифицируется, а декларируется, — оконные блоки и стеклопакеты. Провести испытания по ним в Иркутске негде.

Госконтроль решит все проблемы?

Оценку качества стройматериалов на иркутском рынке дал Александр Спешилов — гендиректор одной из иркутских стройкомпаний, почётный строитель России, который начал работать в этой сфере ещё в советское время.

— Рынок наполнен фальсификатом на 80-90%, — заявил он. — Приведу простой пример: заказчик объекта требует от нас сертификат на кирпич. Открываем Интернет — а там можно купить документ, удостоверяющий качество любого товара. И все этой бумажке будут верить. Но ведь так в принципе не должно быть. В советское время была система государственных стандартов, специальные институты и лаборатории, люди, которые отвечали за качество. Сейчас эту систему подменили всевозможными рейтингами, победу в которых можно элементарно купить за определённую сумму. Я считаю, что государство должно взять на себя контроль за сертификацией абсолютно всего: начиная от детского питания, заканчивая стройматериалами. Только тогда наши здания не будут разрушаться, заказчики будут уверены, что покупают не эрзац, а настоящий кирпич, при этом соответствующий нашим сибирским климатическим условиям.

Поддерживает коллегу и гендиректор компании, специализирующейся на производстве отделочных материалов, Елена Сизых:

— Наше предприятие производит термопанели, и люди у меня спрашивают: «Сколько они могут простоять?» Мне это тоже важно знать. Но я не могу ничего ответить клиентам, потому что негде провести испытания продукции, а те организации, куда я обращаюсь, предлагают только купить у них сертификат. Но я не хочу обманывать своего потребителя, поэтому уверена, что сертификация должна быть обязательной. Однако стоить она должна в разумных пределах, ведь это будут дополнительные затраты для производителя, которые неизбежно отразятся на стоимости его продукции.

«Не экономьте на бетоне»

Практические советы, как ориентироваться в хаосе рынка, нашим читателям дал директор одного из иркутских заводов железобетонных изделий Сергей Эйсбруннер:

— Если бетон продают на 300-400 рублей дешевле, чем известные заводы-производители, потребителю надо подумать, стоит ли его покупать. Кроме того, качество этого основного материала, используемого при любом строительстве, зависит от того, как вы с ним работаете: зачастую, когда частник сам строит дом, он даже не понимает, что надо делать с этим бетоном, куда его лить и как. Поэтому лучше, если эту работу будет выполнять специалист-профессионал.

— Если строитель может визуально определить, какого качества ему продали бетон, то простой покупатель — нет, но он должен понимать, что дешёвый стройматериал, который продают «в гараже», — 100% подделка и его нельзя использовать. Экономия 10% стоимости может обернуться тяжёлыми финансовыми потерями в будущем, — предостерегает Алексей Пономарёв , гендиректор предприятия по производству газобетона.

Он также обратил внимание на такую сторону проблемы, как игра торговых марок, когда недобросовестный производитель даёт своей продукции название, очень похожее на известную торговую марку, но продаёт намного дешевле. А кроме этого предупредил, что в Иркутске нет гостовского металла металлургических заводов. «Весь металл изготовлен по техусловиям, и его качество оставляет желать лучшего», — акцентировал он внимание тех, кто планирует строительство дома.

Комментарий

Наталья Кравчук, коммерческий директор иркутского завода бетона:

— К сожалению, рынок не готов платить за реально сертифицированную продукцию. 10 тыс. руб. стоит «левый» сертификат и более 150 тыс. руб. — настоящий. Когда предприятие производит несколько марок бетона, это выливается в значительную сумму. Обслуживание сертификата тоже стоит дополнительных денег. Всё это идёт в стоимость кубометра продукции. А все хотят купить как можно дешевле — и крупные застройщики, и частники. И только единицы готовы платить за качество.