6 примеров очень успешных рекламных кампаний

Рекламную кампанию должен запустить любой бизнес — от дизайнера-одиночки до огромной империи, на которую работают десятки и сотни тысяч человек. Поэтому рекламы в мире много, но запоминаем мы лишь редкие ролики, плакаты и слоганы. Кто провел самые необычные, запоминающиеся и успешные рекламные кампании в истории?

De Beers

Кажется, будто безмерно романтичная традиция дарить даме сердца кольцо с бриллиантом уходит в глубь веков. На самом деле, уходит она всего лишь в 40-ые годы XX века. В это время алмазная компания-монополист De Beers начала испытывать серьезные сложности на рынке. К началу XX века ее контроль распространлся на 95% мирового производства бриллиантов, поэтому проблем с конкурентами у De Beers практически не было. Зато были проблемы с покупателями. Алмаз — далеко не самый редкий минерал в мире, неоправданно высокие цены на него De Beers смогла установить только потому, что больше в мире алмазы никто не продавал. Соответственно, изделия с бриллиантами стали уделом самых богатых слоев населения. А De Beers хотела сделать украшение с бриллиантом стандартным аксессуаром любой женщины. Иными словами, алмазам нужна была грамотная реклама. Реклама De Beers получилась настолько грамотной, что перестала быть рекламой и превратилась в мифотворчество.

Рекламная кампания De Beers стремилась к двум вещам: росту продаж и предотвращению переизбытка бриллиантов на рынке. То есть менеджерам компании нужно было не просто сбыть товар, но еще и сделать так, чтобы люди не перепродали его, когда украшение им наскучит. Как этого добиться? Надавить на сентиментальные чувства. Тогда De Beers превратила свои кольца с бриллиантами в помолвочную традицию.

Рекламная кампания 1946 года была невиданной. По телевидению крутили материалы о том, как романтично дарить возлюбленным бриллианты. В лучших журналах европейского мира выпускались ликбезы о том, как правильно выбрать бриллиант, в университетах преподаватели читали лекции о брачных традициях. Знаменитости, включая британскую королевскую семью, появлялись на экранах телевизоров в бриллиантах, а жители всего европейского мира буквально зомбировались лозунгом «Бриллианты навсегда». Сам рекламный ролик тоже был сделан очень грамотно: режиссер и оператор выбрали холодные тона, которые выгодно оттеняли блеск камней. Вся кампания преследовала весьма амбициозные цели: за короткий срок превратить бриллиант в традиционный дар любви. Невероятно, но у маркетологов De Beers это получилось. Американские женщины, не считавшие камень на обручальном кольце чем-то принципиальным, к 60-м годам окончательно закрепились в мысли, что им нужен именно бриллиант, а за американками традицию подхватили все женщины мира. Но особенно впечатляющие результаты реклама De Beers продемонстрировала в Японии : до начала кампании кольца с бриллиантами надевали только 5% невест, после рекламной волны их количество увеличилось до 70%. На этом компания, конечно, не остановилась. Вскоре De Beers запустила рекламу бриллиантовых подвязок для невесты, в разы увеличив их продажи. Популярностью пользовались и стильные, лаконичные, немного дерзкие рекламные постеры компании.

Но монополию De Beers не спасла даже самая успешная рекламная кампания в истории. В 1996 году эмигрант из СССР Лев Леваев покупает месторождения в трех странах мира и постепенно теснит De Beers. Во многих государствах вступают в силу антимонопольные законы, а на алмазную империю градом сыпятся обвинения в бесчеловечных условиях труда алмазодобытчиков из бедных стран. De Beers утрачивает могущество, хотя сохраняет за собой лидерство. Сейчас компания владеет 37% производства, ближайший конкурент отстает на 10%.

Volkswagen

Реклама Volkswagen показала всему миру, как много значат лаконичность, стиль и чувство юмора. В 1960-х годах немецкая фирма, выпускающая небольшие семейные автомобили эконом-класса, решила покорить Америку: благо, война закончилась почти 20 лет назад. Но война-то закончилась, а вот память о ней все еще жила в сердцах американцев. Volkswagen в свое время появился благодаря личному покровительству Гитлера. Фюреру не нравилось, что из сотни немцев только двое могут позволить себе автомобиль. Машиной, доступной каждой немецкой семье, и стал Volkswagen (в переводе — «народный автомобиль»).

К концу 40-х годов компания, быстро оправившаяся от поражения Германии в войне, уже обслуживала всю Европу. Осталось только завоевать Америку. Но как это сделает маленькая неказистая машинка, похожая то ли на лимон, то от на жука, да еще и собранная под личным контролем Гитлера? Все менеджеры в отчаянии разводили руками. Американцы, привыкшие к роскошным, блестящим, большим автомобилям, точно не станут покупать это «недоразумение». Тогда арт-директор компании в приступе безысходности сделал ставку именно на нелепость и простоту Volkswagen’ов. Впервые в истории появилась реклама, основой которой стали лаконичность и чувство юмора. Это были черно-белые листовки, на которых Volkswagen кратко и точно высмеивал свои «недостатки»: слишком маленькая, похожая на лимон, неприглядная, баскетболист не влезет и так далее. Потом листовка так же кратко описывала преимущества: маленькая, зато легко толкать; некрасивая, зато надежная. И главное — дешевая. В телевизионном ролике показывалась история двух героев, каждый из которых имел три тысячи долларов. Один купил себе роскошный американский автомобиль, а другой — два телевизора, холодильник, стиральную машину, музыкальный проигрыватель и новенький Volkswagen.

Выпустив рекламу на рынок, арт-директор компании ушел в отпуск. Он был разбит и опустошен: революционность рекламной кампании уже виделась ему провалом. А в Америке, тем временем, реклама Volkswagen стала главной новостью. Привыкшие к вульгарной, нечестной рекламе, американцы смотрели на это чудо лаконизма и самоиронии как на откровение. Машина-лимон покорила США и утвердила свой мировой статус.

Get Milk?

Сейчас в Калифорнии мода на здоровый образ жизни. Здесь съедают огромное количество авокадо и предпочитают газировке куда более здоровые напитки, например, молоко — один из любимейших напитков американцев. Но в 1970-х годах из-за невероятной популярности Кока-Колы молоко оказалось в опале. И пришлось компании Get milk? самой возвращать моду на свой товар. Ведь здоровый образ жизни сведет с ума калифорнийцев только в начале XXI века.

Get milk? в 90-х, как и Volkswagen в 60-х, сделала ставку на юмор. Компания выпустила серию роликов, где показаны всякие забавные ситуации, в которые люди попадают, потому что у них под рукой не оказалось молока. Реклама была адаптирована под разные страны, и русский ролик многие посчитали самым смешным, хотя зрителям в России он не очень понравился. Но известность рекламная кампания Get milk? получила после того, как сменила концепцию. Основой обновленной рекламы стали молочные усы. Звезды первой величины (в частности Дэвид Бэкхем ) со смешными молочными усами рассказывали зрителям о пользе напитка. Повсюду висели плакаты из этой рекламы, на нее делали пародии. И пока шумиха не улеглась, менеджеры компании решились на еще один шаг. Они сделали простой плакат для остановок, который издавал запах шоколадного печенья. Черный постер, слова «Get milk?» и восхитительный запах сладенького — неудивительно, что в Америке пить молоко стали даже те, кто этого никогда не делал.

Масштабная рекламная кампания Dove, запущенная в 2004 году, стабильно входит во все списки лучших реклам XXI века. Dove сделала социальные ролики и плакаты, которые не выбивали из зрителей слезу и не заставляли их чувствовать себя виноватыми, а наоборот, поднимали самооценку своих зрителей. Компания решила, ни много ни мало, изменить представления людей о женской красоте. Перед стартом кампании Dove провела масштабное исследование, в ходе которого выяснила, что только 4% женщин в мире чувствуют себя красивыми. Тогда компания выпустила серию билбордов, где были изображены обычные женщины, и зрителям предлагалось ответить на вопрос, красивы эти женщины или нет, стройны или нет, стары или нет. Некоторые плакаты советовали водителям не просто ответить на этот вопрос для себя, но действительно проголосовать. Результаты голосования активно обсуждались в Сети, и реклама быстро стала вирусной. Быстрее нее популярность набрал только ролик Dove под названием «Эволюция». В нем рассказывалось о применении фотошопа в модельном бизнесе.

Реклама Dove не только подняла продажи компании, но и спровоцировала важные изменения в общественном сознании. Многие крупные фирмы стали приглашать для съемок в рекламе людей с обычной внешностью, а женщины всего мира смогли почувствовать себя красивыми.

Red Bull

Rомпания Red Bull уверяет, что проект Stratos был не рекламным, а научным. На деньги фирмы в 2012 году состоялся первый в истории свободный прыжок человека с края стратосферы (почти 40 километров над землей). Австриец Феликс Бомгартнер летел со сверхзвуковой скоростью около четырех минут, побивая один мировой рекорд за другим. По словам представителя компании, подготовка к прыжку заняла семь лет, и это время было проведено не напрасно: только в ютубе прямую трансляцию смотрели 8 миллионов человек (рекорд сайта), а ведь были еще и телевизионные стримы. Затем Red Bull выпустила видео с подготовкой к полету и сам прыжок глазами Бомгартнера.

Суммарное количество просмотров проекта Stratos перевалило за 200 миллионов и улучшило продажи Red Bull’а на несколько процентов. Представители компании объясняют это тем, что проект Stratos полностью соответствовал дикому, свободном и отважному характеру Red Bull. Он показывал стиль жизни тех, кто выбирает продукцию компании.

Банк «Империал»