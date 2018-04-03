Радио JAZZ отметит Международный день джаза праздничным концертом

В преддверии Международного Дня Джаза VR Jazz Agency совместно с Радио JAZZ 89.1 FM представляют праздничный фестиваль VR Jazz Fest.

Праздничный концерт пройдет 28 апреля 2018 года в Центральном Доме Художника. Дополнительную информацию можно найти на сайте radiojazzfm.ru и в аккаунтах радиостанции в соцсетях.