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Радио JAZZ отметит Международный день джаза праздничным концертом
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Радио JAZZ отметит Международный день джаза праздничным концертом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии Международного Дня Джаза VR Jazz Agency совместно с Радио JAZZ 89.1 FM представляют праздничный фестиваль VR Jazz Fest.
В концерте примут участие звёзды мирового джаза: Kalil Wilson (США), Max Ionata (Италия), Joander Santos (Бразилия), а также Дмитрий Носков, певица DARIYA и оркестр «Круглый Бенд» под управлением Алексея Круглова.
Праздничный концерт пройдет 28 апреля 2018 года в Центральном Доме Художника. Дополнительную информацию можно найти на сайте radiojazzfm.ru и в аккаунтах радиостанции в соцсетях.
Напомним, в 2018 году ЮНЕСКО выбрало Россию столицей проведения Международного дня джаза. Основные празднования пройдут 30 апреля в Санкт-Петербурге.
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