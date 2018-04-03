Грушко: Запад намеренно ударил по дипломатическому присутствию России

"И так трагедия, которая случилась, трагедия в смысле международных отношений, когда был нанесен целенаправленный удар по дипломатическому присутствию в целом ряде западных стран, прежде всего в США Великобритании , это как раз и есть результат их оценки дипломатической мощи России. И это те же санкции, только направленные против наиболее эффективно действующего инструмента государства. Это новая ситуация", — сообщил Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай»

"Это серьезный вызов для международного сообщества, для международных отношений, потому что что бы ни происходило, в интересах всех не трогать то, что имеет и играет исключительно важную роль, особенно в периоды турбулентности. Это дипломатические механизмы, которые формировались веками, и предназначение которых не изменилось", — добавил замглавы МИД.