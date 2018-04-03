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Грушко: Запад намеренно ударил по дипломатическому присутствию России
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Грушко: Запад намеренно ударил по дипломатическому присутствию России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. России был нанесен целенаправленный удар по дипломатическому присутствию в ряде стран Запада, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"И так трагедия, которая случилась, трагедия в смысле международных отношений, когда был нанесен целенаправленный удар по дипломатическому присутствию в целом ряде западных стран, прежде всего в США и Великобритании, это как раз и есть результат их оценки дипломатической мощи России. И это те же санкции, только направленные против наиболее эффективно действующего инструмента государства. Это новая ситуация", — сообщил Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай».
"Это серьезный вызов для международного сообщества, для международных отношений, потому что что бы ни происходило, в интересах всех не трогать то, что имеет и играет исключительно важную роль, особенно в периоды турбулентности. Это дипломатические механизмы, которые формировались веками, и предназначение которых не изменилось", — добавил замглавы МИД.
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