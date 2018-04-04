МЦК продлит работу в Пасхальную ночь до 2 часов ночи

Московское центральное кольцо (МЦК) продлит свою работу до двух часов ночи в ночь с 7 на 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЦК.

"Для удобства пассажиров в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до двух часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 02:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» будет стартовать от Андроновки в 01:51 и проследует до Панфиловской.

Накануне сообщалось, что в Пасхальную ночь столичное метро будет открыто для пассажиров до двух часов ночи, а популярные маршруты наземного транспорта — до 03:30.