На сыроварне в Шаховской смогут производить до 1 тонны сыра в сутки 

В среду в подмосковной Шаховской открылась новая сыроварня, мощность ее производства сможет составить до 1 тонны сыра в сутки, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Сыроварня открылась на территории кооператива «Усадьба Поседкино» в Шаховской.
«Мощность производства — до 1 тонны сыра в сутки. Здесь начали варить мягкие и полутвердые сыры — моцарелла, буррата, страчателла, скаморца, качокавалло и другие», — сказал Разин.
В открытии также приняли участие главы фермерских хозяйств городских округов Шаховская, Истра, Мытищи, Дмитровского района, и фермеры из девяти хозяйств Тверской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» зарегистрирован в 2007 году. Основное направление деятельности — молочное животноводство.