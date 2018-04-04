На сыроварне в Шаховской смогут производить до 1 тонны сыра в сутки

Андрей Разин. В среду в подмосковной Шаховской открылась новая сыроварня, мощность ее производства сможет составить до 1 тонны сыра в сутки, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сыроварня открылась на территории кооператива «Усадьба Поседкино» в Шаховской. «Мощность производства — до 1 тонны сыра в сутки. Здесь начали варить мягкие и полутвердые сыры — моцарелла, буррата, страчателла, скаморца, качокавалло и другие», — сказал Разин. В открытии также приняли участие главы фермерских хозяйств городских округов Шаховская, Истра Мытищи , Дмитровского района, и фермеры из девяти хозяйств Тверской, Калужской, Ленинградской и Ярославской областей. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба Поседкино» зарегистрирован в 2007 году. Основное направление деятельности — молочное животноводство.