РЖД отсудили у екатеринбуржца 63 тысячи за то, что выучили его на машиниста

Екатеринбуржец Павел Нечаев , отучившийся на машиниста и мечтавший водить поезда, в итоге остался без работы, да еще и должен РЖД . На железной дороге (в моторвагонном депо Свердловск ) он работал помощником машиниста с 2008 года, в 2014–2015 годах выучился на машиниста электропоезда и ждал должность, которой, по его словам, РЖД должны были обеспечить по ученическому договору. Но не дождался и в 2017 году уволился, а потом получил иск от РЖД с требованием возместить затраты на свое обучение.

— ОАО «РЖД» подало заявление на то, что я не отработал после платного обучения, как прописано в договоре, не менее 3 лет по обучаемой должности, — рассказал E1.RU Павел. — Но как я могу проработать 3 года в должности машиниста, если мне не была предложена эта должность? На заседании суда у меня были свидетели, что работодатель не выполнил свои обязательства. Но суд решил, что я должен выплатить сумму за обучение в полном объеме.

По иску Павел должен возместить 63 915,39 рублей.

В пресс-службе СвЖД E1.RU сообщили, что в конце 2014 года заключили с Нечаевым ученический договор и отправили его на курсы профессиональной подготовки. 4 июня 2015 года ему присвоили профессию машиниста электропоезда.

— Поскольку работник прошел обучение за счет работодателя, согласно условиям ученического договора, он обязан был отработать в компании три года (1096 дней), — сообщили в СвЖД. — Для самостоятельной работы в должности машиниста он должен пройти так называемую обкатку в течение нескольких месяцев. Решение о постановке в план обкатки принимается с учетом уровня знаний и профессиональных квалификаций конкретного претендента. При этом для включения в план обкатки или предоставления мотивированного отказа работник собственноручно должен написать соответствующее заявление.

Нечаев такого заявления не писал, сказали в пресс-службе компании, но его всё равно хотели поставить в план обкатки в 2017 году и 28 апреля вручили направление на прохождение обязательной медицинской комиссии.

— Однако 17 июля 2017 года работник написал заявление на увольнение по собственному желанию, — сказали в пресс-службе.

Павел в разговоре с E1.RU сказал, что направление о прохождении медкомиссии не получал, потому что в это время был на сессии. Также, говорит он, по внутренним документам и по опыту работы инструктор-машинист всегда в устной форме отбирал и рекомендовал кандидатов для обкатки. И пока он этого не сделал, заявление писать не было смысла.

— Как я могу написать заявление, если машинист-инструктор не рекомендовал? Оно пишется после согласия машиниста-инструктора. А когда он его даст? К пенсии? Если даже и писал, кто мне его подпишет? Они официально не подпишут его, вот в чем дилемма, — говорит мужчина. — Да и в каком документе написано, что я должен был писать заявление? Работаю 8 лет, никто не писал, а только устно обращался к машинисту-инструктору.

С решением суда он не согласен и собирается подавать апелляцию.