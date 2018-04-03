DM: Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету 

Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к тайному счету в размере £150 тысяч (около $185 тысяч). Об этом пишет британская Daily Mirror.
По информации издания, эти деньги были получены от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего брату Юлии — Александру, «который умер в прошлом году в Петербурге при невыясненных обстоятельствах», а также его супруге Наталье. Именно последняя продала этот дом после смерти мужа. Половину вырученных денег Наталья взяла себе, а другую положила на счет в один из российских банков. По сведениям газеты, Сергей Скрипаль, имевший доступ к этому счету, в конце февраля предоставил доверенность на распоряжение средствами своей дочери.