Ещё
DM: Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

DM: Юлию Скрипаль отравили после получения доступа к тайному счету 

BFM.RU 1 час назад
Фото: dp.ru
Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к тайному счету в размере £150 тысяч (около $185 тысяч). Об этом пишет британская Daily Mirror.
По информации издания, эти деньги были получены от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего брату Юлии — Александру, «который умер в прошлом году в Петербурге при невыясненных обстоятельствах», а также его супруге Наталье. Именно последняя продала этот дом после смерти мужа. Половину вырученных денег Наталья взяла себе, а другую положила на счет в один из российских банков. По сведениям газеты, Сергей Скрипаль, имевший доступ к этому счету, в конце февраля предоставил доверенность на распоряжение средствами своей дочери.
BFM.RU: последние новости
СМИ: Скрипалей могли отравить через гречку В Госдуме разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений Дело Дмитриева близится к развязке
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность318
Киевский прокурор появился на телевидении голым95
Стало известно о тайном счете Скрипалей106
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово54
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля27
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение