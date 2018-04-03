Бизнесмен из Подмосковья лишился своего завода в Абхазии

Подмосковный предприниматель Михаил Панов два года назад построил в Абхазии единственный крупный завод по производству водопроводных труб. Но в итоге мужчину выгнали с его собственного предприятия вместе с охраной. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

Предложение о строительстве завода в Абхазии поступило Панову семь лет назад. Посредниками между инвестором Пановым и правительством выступили герой

абхазо-грузинской

войны танкист Роман Герия и бывший руководитель военного санатория Саид Лакоба. Новое предприятие могло предоставить стране рабочие места и налоги. На предприятии могли работать 100–150 человек.

Кроме труб могли выпускать тару, упаковку, перерабатывать вторсырье. Правда, знакомые меня предупредили — будь осторожным. Но я все продумал. Не допустил соучредительства. Землю арендовал напрямую у государства, причем участки с чистой историей. Никаких бывших хозяев, только государственная собственность

— Михаил Панов.

Панов был уверен, что с юридической точки зрения он обезопасил себя на 1000 процентов. И спокойно начал строить завод. К 2015 году завод в Гудауте был построен. Герия и Лакоба получили контракт на продажу труб и скидку 20%. Кроме того, Панов пригласил своих людей на должность директора, главного бухгалтера и кассира. Работать на завод пришли жители близлежащих деревень, которые оказались родственниками компаньонов. Ровно год все шло по плану.

Мы защищали его. А могли отойти в сторону и отдать нашим бандитам. Они сядут на его шею, и все что имеет, возьмут. Завода даже не хватит

— Роман Герия.

Через год российский бизнесмен заподозрил неладное. Абхазские компаньоны загрузили в автобус директора, российских охранников и бухгалтера, привезли на границу и попросили больше не появляться в стране. Панова на завод больше не пустили. Позже бухгалтер рассказывала Панову, что компаньоны не очень-то поддерживали ведение дел по-европейски

и все банковские операции их только раздражали.

Ты в тетрадке запиши, потом занесешь в компьютер! Люди уважаемые ждут!

— Роман Герия.

Вскоре компаньоны начали контролировать почти весь сбыт. Тогда Панов решил провести ревизию и поменять охрану. В Гудауту он направил двух русских охранников. Это накалило обстановку еще сильнее. Среди рабочих начали ползти слухи, что новые охранники получают в несколько раз больше местных и что русские хотят выгнать всех абхазов с предприятия. После этого Панов приказывает Роману Герия уволить абхазских охранников, а Саида Лакобу просит покинуть завод навсегда.

На следующий день предприятие захватила сотня жителей близлежащих сел. Русские охранники сдались абхазам практически без сопротивления. В результате Панов потерял завод и обратился в местные инстанции.

В абхазской прокуратуре мне официально ответили, что хотя завод официально принадлежит мне, есть и местные обычаи. Посоветовали договориться с захватчиками. И спросили: продать не хотите?

— Михаил Панов.

После этого бизнесмен встретился с президентом Абхазии. Рауль Хаджимба предложил договориться о продаже завода и пообещал дать ответ через две недели. Однако Панов ждет до сих пор — ответа все нет.

Бизнесмены, у которых был бизнес в ТЦ «Зимняя вишня», просят, чтобы им вернули их уцелевший товар и оборудование. Они обратились в следственные органы, которые занимаются расследованием обстоятельств пожара, с просьбой пропустить их в сгоревший торговый центр, чтобы убедиться в том, что их имущество уцелело.