ОНФ: три региона не приняли решений для реализации общественных предложений

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Общероссийский народный фронт (ОНФ) положительно оценивает работу руководителей регионов по работе над решением вопросов, обозначенных в общественных предложениях, однако в Тамбовской и Новгородской областях, а также в Чувашии никаких поручений органам региональной исполнительной власти так и не последовало, сообщила пресс-служба ОНФ.

"В Народном фронте в целом положительно оценивают работу руководителей регионов по работе над решением вопросов, обозначенных активистами в общественных предложениях ОНФ. Однако в некоторых регионах так и не были даны поручения органам исполнительной власти на территориях. Это Тамбовская, Новгородская области и Чувашская республика", — говорится в сообщении.

Всего в 2017-2018 годах региональные отделения ОНФ направили 2182 общественных предложения в адрес высших должностных лиц регионов, а те, в свою очередь, дали 1474 поручения, что составляет 66% от общего числа предложений.

По словам руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, «общественные предложения не являются чем-то фантастическим, невозможным или требующим больших финансовых вложений». «Это абсолютно реальные инициативы по решению наиболее чувствительных для жителей регионов вопросов», — цитирует пресс-служба движения слова Анисимова.

Также, уточнил он, с конца прошлого года растет количество уже решенных вопросов, обозначенных в общественных предложениях. «Результаты будут озвучены в конце текущего года», — уточнили в пресс-службе.

В организации напомнили, что региональные общественные предложения представителей ОНФ с 2014 года рассматриваются и принимаются на конференциях региональных отделений движения и направляются в адрес глав регионов, органов государственной власти соответствующего субъекта РФ. В документ включаются предложения по эффективному исполнению указов президента России, его поручений в вопросах повышения качества жизни жителей региона (по итогам встреч с активом ОНФ), а также эффективности бюджетных расходов (анализ региональных и муниципальных государственных закупок).