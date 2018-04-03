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Косачев: ставить вопрос о прекращении военного присутствия России в Приднестровье неправомерно
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Косачев: ставить вопрос о прекращении военного присутствия России в Приднестровье неправомерно 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Вопросы взаимодействия с Приднестровьем будут обсуждаться на встрече наших парламентариев с руководством ОБСЕ. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Совета Федерации Константин Косачев на встрече с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
Он подчеркнул, что характер диалога с руководством Приднестровья носит регулярный характер. Буквально в конце марта был переведён очередной запланированный транш от России в Приднестровье — для выплат пенсий приднестровцам. Константин Косачев отметил, что это не столько экономическое, сколько гуманитарное взаимодействие двух стран: «Наша страна и дальше будет поддерживать Приднестровье, пока проблемы жителей не будут решены окончательно. Отмечу, что большое количество российских граждан в Приднестровье приняли участие в выборах Президента России».
Вадим Красносельский отметил, что для Приднестровья президентские выборы — 2018 в РФ стали великим событием: «Они стали малым референдумом в поддержку политики президента». Всего 174 тысячи граждан РФ проголосовали в Приднестровье — более 99 процентов из них оказали поддержку Владимиру Путину.
Российский сенатор подчеркнул, что сегодня ставить вопрос о прекращении военного присутствия в России, о чём заявляют некоторые политики на Западе, неправомерно. «Сегодня мы встречаемся с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером — я передам ему те вопросы, которые мы обсудили с главой Приднестровья», — сообщил Константин Косачев.
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