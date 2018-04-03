Экспедиция в терра инкогнита. Кондинское месторождение глазами очевидцев

Подобно древним путешественникам, разведывающим новые земли, студенты Югорского госуниверситета получили редкий шанс отправиться на Кондинское нефтяное месторождение — первое из разрабатываемых Эргинского кластера в автономном округе. Один из участников поездки рассказал о своих впечатлениях.

Навстречу ветру и метели

По иронии судьбы, поездка выпала в день, в который, как говорится, хозяин собаку на улицу не выпустит. Чтобы добраться до месторождения, пришлось преодолеть примерно 40 км по «зимнику» — автомобильной «дороге» застывшего Иртыша от с. Цингалы. По этой «реке жизни» нефтяникам доставили более 200 тысяч тонн различных грузов этой зимой.

Когда выезжаешь на открытое пространство Иртыша, захватывает дух, если включить воображение, можно представить, будто плывешь на лайнере, а не едешь в «вахтовке» — автомобиле для перевозки персонала.

Кондинское месторождение входит в Эргинский кластер, кроме Западно-Эргинского, Ендырского, Эргинского и Чапровского месторождений. Общая площадь лицензионных участков, разрабатываемых компанией «Роснефть» , — более 5 тысяч квадратных километров. Площадка ЦПС — центральный пункт сбора нефти — основная база Кондинского месторождения, где находится административный корпус. Комплекс просто огромный, порой сооружения напоминают лабиринты.

Основная задача ЦПС — подготовка нефти, то есть, нужно отделить из нее воду и попутный нефтяной газ. Технология подготовки сводится к сепарированию газа — отделения его из жидкости. Далее вода отделяется, и уже подготовленная нефть, чистая на 99,5%, отправляется потребителям.

Технологии добычи трудноизвлекаемых запасов здесь — самые передовые. Это и управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, методы «умного» бурения, другие методы увеличения отдачи пласта. Можно сказать, что именно на этом месторождении применяется сразу несколько высоких технологий.

После инструктажа по технике безопасности, гостей ждет уже полноценная экскурсия по буровым «кустам».

«Кустовая» жизнь

Суммарные запасы нефти кластера — 259 млн тонн. На сегодняшний день пробурено 193 скважины. Первая остановка — буровой куст. Чтобы добраться до него от ЦПС, нужно снова преодолеть примерно 20 км на «вахтовке». Полчаса спустя группа добирается до буровой — вышка, трубы, вентили. «Кустовая площадка — место, где происходит бурение скважин. Их может быть разное количество, здесь сейчас их 24, — поясняет начальник буровой установки Сергей Мишин . — На бурение одной скважины длиной 3 км нам дают 12 дней. Бурение происходит по очереди, отбурили одну скважину, перенесли технику и начинаем следующую».

По территории как по линейке выстроены вагончики в два ряда — по 10 в каждом. Здесь живут вахтовики, проводятся совещания. В таком вагончике может быть и лаборатория, и операторная. На территории месторождения, в вагончиках на двух или четырех человек, живут сотрудники, прибывшие из разных регионов страны.

Также есть отдельный вагон-сауна и столовая. Кстати, гастрономическое меню очень достойное, хоть и без изысков. Порции объемные и вполне способны насытить очень голодного нефтяника. Да и цены не кусаются.

«Рабочий день сотрудников составляет 12 часов. Так как буровая должна работать непрерывно, сотрудники делятся на 2 смены — дневную и ночную. «Всего на кустовой площадке трудятся 8 человек в день и 8 человек в ночь, плюс обслуживающий персонал — в целом проживают примерно около 25 человек на одном „кусте“, — рассказывает заместитель начальника службы буровых работ Сергей Щадин.

При том, что максимальный уровень годовой добычи Эргинского кластера составит 8,8 млн тонн, планируется организовать 5000 новых рабочих мест.

Досуг нефтяники проводят либо в сауне, в которую можно ходить хоть каждый день, либо у себя в вагончике: ноутбук и интернет есть практически у всех, даже 4G ловит.

Сплав высоких технологий

Следующий пункт экскурсии — ГРП (гидроразрыв пласта), туда студентам также пришлось добираться около 20 минут.

»ГРП, он же — гидроразрыв пласта, это по своей сути вода плюс полимер. Из этой смеси готовится жидкость. Таким гелем под высоким давлением наши насосы качают скважину, и за счет высокого давления (300-500 атмосфер) гель разрывает пласт, вызывая трещину. Раздвинули пласт, и путем фильтрации жидкости, которая идет под давлением, эта трещина удерживается в открытом состоянии, после чего идет закачка пропанта — смеси и нашего геля. После этой процедуры трещина под давлением начинает смыкаться, благодаря закачанному пропанту. Итог всего действия — в два раза больше нефти и газа», — объясняет нам, неспециалистам, практически «на пальцах» супервайзер по ГРП Вадим Щетинкин.

«Раньше ГРП делался, грубо говоря, вслепую, был своеобразным «черным ящиком», и основная мысль при работе была одна: у нас есть то, что мы делаем, и то, что мы получаем. А сейчас все открыто, у нас есть определенные рычаги, параметры, которые мы можем регулировать. Можем менять загрузку геля, а также длину, высоту и объем трещины», — раскрыл особенность применяемых технологий инженер ГРП Андрей Остошук.

Последний штрих — демонстрация участникам экспедиции главного элемента, ради чего все и затевается — нефти.

Для студентки Евгении Соколовской эта экспедиция — нелишняя возможность реализовать себя как профессионального фотографа в «поле».

«Условия, конечно, спартанские. Когда все вокруг заметает, и от мороза мерзнут руки — становится очень тяжело сконцентрироваться на кадре, но тебе остается только сжать крепче зубы и выполнять свой профессиональный долг. Поэтому поездка — прекрасный опыт для меня, очень понравилась, узнала для себя много интересного, особенно меня привлек процесс получения и смешивания геля», — выплескивает эмоции Евгения.