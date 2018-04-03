Президент Мавритании встретился с делегацией КПК

Нуакшот , 3 апреля / Синьхуа / — Президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз в понедельник встретился с делегацией КПК во главе с заместителем заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Ли Цзюнем.

Высоко оценив традиционно дружественные отношения между Мавританией и КНР , Мохамед ульд Абдель Азиз подчеркнул, что правящие партии двух стран должны играть важную руководящую роль в развитии двусторонних отношений. Он поздравил китайский народ со значительными успехами в развитии, достигнутыми под руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и Компартии Китая.

Ли Цзюнь ознакомил мавританскую сторону с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, а также провел специальную презентацию для различных кругов общественности африканской страны. —0—