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Президент Мавритании встретился с делегацией КПК
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Президент Мавритании встретился с делегацией КПК 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Нуакшот, 3 апреля /Синьхуа/ — Президент Мавритании Мохамед ульд Абдель Азиз в понедельник встретился с делегацией КПК во главе с заместителем заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Ли Цзюнем.
Высоко оценив традиционно дружественные отношения между Мавританией и КНР, Мохамед ульд Абдель Азиз подчеркнул, что правящие партии двух стран должны играть важную руководящую роль в развитии двусторонних отношений. Он поздравил китайский народ со значительными успехами в развитии, достигнутыми под руководством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина и Компартии Китая.
Ли Цзюнь ознакомил мавританскую сторону с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, а также провел специальную презентацию для различных кругов общественности африканской страны. —0—
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