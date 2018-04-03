Активиста штаба Навального обвинили в демонстрации нацистской символики из-за фото cо священником

На активиста штаба Навального в Пскове Андрея Егорова составили протокол о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики по ст. 20.3 КоАП РФ . Как сообщает

"Псковская губерния", во вторник, 3 апреля, дело рассмотрит мировой суд Пскова.

Егоров свою вину не признает. Ранее он заявил, что фотография носит культурно-исторический характер, и попросил закрыть заведенное в отношении него дело.

Отмечается, что ОМВД Псковского района в ходе интернет-мониторинга обнаружило на странице активиста фотографию Псковской православной миссии. На снимке священник стоит рядом с немецкими солдатами, которые держат нацистскую символику.

Напомним, это не первый подобный случай с участием сторонников Навального. Так, в апреле 2016 года житель Архангельска Михаил Листов разместил на своей стене в соцсети «ВКонтакте» известную военную фотографию с Парада Победы 1945 года, где советские солдаты изображены с опущенными знаменами нацистской Германии . В 2017-м Листов стал волонтером избирательной кампании Навального, и к этому снимку проявили внимание в ФСБ

Сергеем Кулешовым. Полиция возбудила административное дело по статье 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики"). Примечательно, что именно эта фотография напечатана на обложке школьного учебника «История России XX века» за 11-й класс, составленного Олегом Волобуевым

В январе 2018 года Исакогорский районный суд Архангельска признал Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики и приговорил его к штрафу в тысячу рублей. 59-летний мужчина обжаловал решение суда, отметив, что фотографию он опубликовал как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации атрибутики нацистов.

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