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Религиозным меньшинствам Ирака нужны гарантии безопасности, заявили в РПЦ
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Религиозным меньшинствам Ирака нужны гарантии безопасности, заявили в РПЦ 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Религиозным меньшинствам Ирака — христианам, езидам и другим течениям — нужны гарантии безопасности, чтобы они смогли вернуться в свои дома, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
Представитель Русской церкви посетил в конце марта Ирак, где встретился с властями республики и Курдской автономии, а также представителями различных религиозных течений. На этих встречах, как сообщил он, были проработаны многие вопросы, касающиеся проектов в гуманитарной сфере.
"Сегодня большая часть христиан, езидов и других общин, которые проживали в районе Ниневейской долины, находится по-прежнему в лагерях для беженцев. Процесс их возвращения в свои дома идет очень медленно, поскольку люди не чувствуют гарантий своей безопасности. Хотя война остановлена и основные силы боевиков разгромлены", — заявил Игумнов.
При этом сами общины, как отметил он, хотят «донести до мировой общественности следующий посыл»: они нуждаются прежде всего в восстановлении прочного мира на иракской земле и «создании специальных условий для того чтобы люди могли вернуться в свои дома и получить гарантии безопасности на какое-то время». А говорить только о восстановлении поселений, инфраструктуры недостаточно, заключил Игумнов.
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