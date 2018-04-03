В проект «300 тысяч за первенца» в Башкирии готовят назревшие изменения

Башкирии. Перечень получателей средств единовременной социальной выплаты (300 тысяч рублей) при рождении первенца может быть увеличен, об этом сообщает пресс-служба Госстроя

Госстрой республики подготовил проект постановления правительства, согласно которому планируется внести изменения в программу.

Во-первых, предлагается не лишать этих средств тех, кто родил малыша не на территории республики. Об этом высказался недавно глава РБ на недавнем совещании:

«Например, люди проживают в Абзелиловском районе, а роды проходят в Магнитогорске …. Мы понимаем, что в Магнитогорске, может быть, и роддом солиднее, чем наша Аскаровская районная больница… Пусть рожают хоть в Москве , хоть в Санкт-Петербурге , хоть в Магнитогорске: если эти женщины прописаны у нас, то это наш ребёночек. Мы засчитываем его и выплачиваем эту сумму, если молодые родители стоят в очереди на жильё», — сказал Рустэм Хамитов

Во-вторых, предлагается разрешить заключение гражданско-правовых договоров, предметом которого является выполнение работ между физическими лицами. Проще говоря, раньше родители, решившие полученные средства потратить на строительство дома, могли воспользоваться лишь услугами строительных фирм (им перечислялись средства). А теперь будет возможен вариант, когда строит отдельно нанятый человек, например, родственник-строитель, с которым заключен гражданско-правовой договор.

В-третьих, предлагается увеличить срок действия свидетельства с 6 до 9 месяцев. Напомним, установленное полугодичное ограничение явилось поводом для жалоб от родителей, которые не знали о таком условии (которое широко не афишировалось) и остались за бортом. Они писали обращении и в нашу редакцию, и в Госстрой. Тогда в ведомстве комментировали, что временное ограничение установлено из-за того, что срок действия программы ограничен и бюджетные деньги на выплаты должны быть освоены в эти сроки. Но уточняли, что при наличии большого количества подобных обращений, сроки могут быть пересмотрены или вовсе отменено такое ограничение.

В-четвертых, увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

«Все эти поправки были подготовлены с учетом многочисленных обращений от населения в наше ведомство. Однако пока неизвестно, все ли пункты постановления будут приняты», — сообщила пресс-секретарь Госстроя РБ Елена Вершинина

Напомним, Указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в регионе был подписан весной 2017 года. Единовременная социальная выплата при рождении первого ребёнка, появившегося на свет после 1 января 2017 года, положена молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий. Потратить эти средства они могут на покупку жилья или погашение остатка основного долга по ипотечному кредиту. Срок действия мер — до 1 января 2019 года.

Сегодня от граждан принято заявлений 3594 заявлений, выдано 1750 свидетельств, 118 свидетельств предоставлено на оплату, 629 свидетельств уже оплачены.

Ожидается, что в течение трех лет сертификаты по этой программе получат более двух тысяч человек.