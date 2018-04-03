Владимир Колокольцев принял участие в международной научно-практической конференции по вопросам сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму

Сегодня состоялась научно-практическая конференция «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму». Мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России и было организовано по инициативе МВД России, а также МИД России . На двух сессиях, входящих в программу, проанализирован российский опыт в данной сфере, а также рассмотрены перспективы развития двустороннего и многостороннего партнерства.

В своем выступлении Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил актуальность вынесенных на обсуждение вопросов. Распространение радикальной идеологии на фоне глобальных геополитических перемен, произошедших в последние годы, стало одной из главных угроз безопасности многих государств.

«Экспансия экстремизма и терроризма приобрела транснациональный характер. Ее масштабы несут в себе риски дестабилизации обстановки не только в отдельно взятых странах и регионах, но и в мире в целом», — подчеркнул Глава ведомства.

Министр напомнил, что в России сформирована действенная правовая и организационная основы, выработаны новые инструменты, позволяющие незамедлительно реагировать на экстремистские проявления, в том числе в сети Интернет.

В рамках реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на федеральном уровне создана система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, реализуются соответствующие региональные программы.

«В современном мире ни одно государство не способно самостоятельно эффективно бороться с экстремизмом и терроризмом. Необходимо определить единый комплекс проблем и задач, стоящих перед нами, избегать двойных стандартов в подходах к их решению. Только так мы сможем обеспечить безопасность мирового сообщества», — сказал Министр.

Владимир Колокольцев пожелал участникам конференции успешной, плодотворной работы и выразил уверенность в том, что конструктивный диалог позволит перейти на новый уровень практического взаимодействия в интересах граждан и государств.