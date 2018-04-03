Мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда пройдут в Вологде

В Администрации города Вологды с 9 по 13 апреля 2018 года состоятся мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Главное событие года в сфере охраны труда в России — IV Всероссийская неделя охраны труда — стартует в преддверии Всемирного дня охраны труда. Он отмечается 28 апреля. Неделя труда проводится с целью содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире.

В рамках недели охраны труда в Администрации города Вологды утвержден план мероприятий, направленных на совершенствование работы в сфере охраны труда. Они охватывают все стороны системы охраны труда от законодательства, обучения, до профилактики и медицины.