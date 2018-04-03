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Мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда пройдут в Вологде
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Мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда пройдут в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 56 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В Администрации города Вологды с 9 по 13 апреля 2018 года состоятся мероприятия в рамках Всероссийской недели охраны труда.
Главное событие года в сфере охраны труда в России — IV Всероссийская неделя охраны труда — стартует в преддверии Всемирного дня охраны труда. Он отмечается 28 апреля. Неделя труда проводится с целью содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире.
В рамках недели охраны труда в Администрации города Вологды утвержден план мероприятий, направленных на совершенствование работы в сфере охраны труда. Они охватывают все стороны системы охраны труда от законодательства, обучения, до профилактики и медицины.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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