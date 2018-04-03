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Пресс-конференция о программе Нацсовета по корпоративному волонтерству. Видеотрансляция
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Пресс-конференция о программе Нацсовета по корпоративному волонтерству. Видеотрансляция 

ТАСС 53 минуты назад
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная развитию корпоративного волонтерства в России.
О разработке и результатах волонтерских программ, распространении программ корпоративного партнерства в регионах, а также о развитии этого направления рассказывают директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Герман Ветров, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству, директор департамента коммуникационных и социальных проектов компании «Русал» Рустам Закиев, заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Ирина Жукова, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтерству и первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера).
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