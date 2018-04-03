Сделку по покупке «Мегафоном» компании «Неоспринт» для тестирования 5G в Москве могут закрыть к маю

«Совет директоров одобрил приобретение ПАО „Мегафон“ 100% доли в уставном капитале ООО „Неоспринт“, владеющим третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве . Закрытие сделки планируется завершить к концу апреля. Стоимость и более подробные условия сделки будут раскрыты после ее закрытия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно программе правительства РФ по развитию цифровой экономики, к 2020 г. сети будут развернуты во всех городах с населением от 1 млн жителей.

«Компания считает, что в России диапазон 3,4-3,6 ГГц является наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе, так как уже выделенные полосы 2, 3 и 4G для развития сетей 5G на данный момент недоступны и будут задействованы на последующих этапах, в том числе по факту появления для этих полос коммерциализованного оборудования 5G и проведения в них рефарминга», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе оператора добавили, что приобретение ООО «Неоспринт» позволит «Мегафону» получить крайне востребованный частотный ресурс в важном для компании регионе — в Москве. «Мегафон» планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в Москве.