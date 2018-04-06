Количество касс в терминалах «Аэроэкспресса» увеличат с 13 до 20 на время ЧМ-2018

«На данный момент у нас работает 13 касс. В резерве еще порядка семи. Безусловно, мы их запустим в эксплуатацию на время проведения ЧМ-2018. Это будут не автоматы, а обычные кассы с кассирами, которые могут оказать разностороннюю консультационную поддержку, продать билет, позволить воспользоваться привилегиями, льготами», — сказал В. Федоров.

Он подчеркнул, что все автоматические системы продаж компании, такие как билетопечатающие автоматы, будут работать в полном режиме.