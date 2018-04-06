Количество касс в терминалах «Аэроэкспресса» увеличат с 13 до 20 на время ЧМ-2018 

Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«На данный момент у нас работает 13 касс. В резерве еще порядка семи. Безусловно, мы их запустим в эксплуатацию на время проведения ЧМ-2018. Это будут не автоматы, а обычные кассы с кассирами, которые могут оказать разностороннюю консультационную поддержку, продать билет, позволить воспользоваться привилегиями, льготами», — сказал В. Федоров.
Он подчеркнул, что все автоматические системы продаж компании, такие как билетопечатающие автоматы, будут работать в полном режиме.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.