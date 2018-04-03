Год Бречалова: команда Удмуртии и министры online

В один из первых дней своего пребывания в Удмуртии тогда еще временно исполняющий обязанности главы республики Александр Бречалов рассказал журналистам о том, что не собирается везти с собой новую команду, а постарается сработаться с теми людьми, которые сейчас трудятся в кабинете министров региона.

«Привезти свою команду в правительство практически нереально. Я уверен — здесь работают профессиональные люди. Здесь высокий кадровый человеческий потенциал. Я не тащу с собой людей по 25 человек. Должны работать эффективные люди. С каждым человеком в правительстве мы будем работать с ориентиром на эффективность. Надеюсь, что здесь у нас сформируется хорошая команда», — рассказал журналистам Александр Бречалов 5 апреля 2017 года в день своего представления первым лицам республики.

В итоге оказалось, что новую команду привезти вполне реально. В правительстве Удмуртии за год произошли кардинальные изменения, сменился руководитель администрации главы и кабмина, также точечные отставки глав произошли сразу в нескольких районах родникового края.

Коридоры власти

Правительство республики за год «перелопатили» полностью. Активная фаза началась практически сразу после того как Бречалов прибыл в Удмуртию. Новому руководителю понадобилось некоторое время, чтобы присмотреться к своим коллегам, и уже весной он начал принимать определенные управленческие решения.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов (фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии).

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии (фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии).

Постоянным представителем главы Удмуртии при Президенте России стал Михаил Хомич . Ранее он занимал должность руководителя Ассоциации менторов Московской школы управления Сколково и был директором по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени Ломоносова

В начале сентября 2017 года эксперты в беседе с корреспондентом Сусанина предрекали продолжение кадровых перестановок в кабмине.

«Правительство обновится очень здорово, и процесс уже пошел. Мы прощаемся с прежними кадрами, которые показали неспособность работать в новых форматах, и это определило даже неумение вести полемику с Бречаловым. Наша республиканская министерская элита может лишь вести разговор в форме отчета, рапорта, защиты в условиях разноса какого-то, если он есть, и все. К диалогу не способны. А вся стилистика Бречалова построена на диалоговости, на поиске каких-то путей и так далее. Я был бы рад, если из всей этой группы остался, мне кажется, на месте он, Игорь Васильевич Краснов . Это, пожалуй, немногий из представителей нынешней власти, который на своем месте», — рассказал «Сусанину» в сентябре политолог Александр Балицкий

Свой пост Игорь Краснов в итоге не смог сохранить. Его отправили в отставку, а вместо него руководить спортивной отраслью региона стала Наталья Гольцова, которая до сих пор трудится с приставкой и.о., как и некоторые другие главы министерств.

Среди всех этих кадровых перестановок нетронутыми остались лишь министр культуры Владимир Соловьев и министр финансов Станислав Евдокимов . Также весной 2018 года стало известно, что начальника главного управления по госнадзору Удмуртии включили в структуру правительства (оно объединило в себе Инспекцию государственного строительного надзора при Минстрое, Государственную жилищную инспекцию при Минстрое и инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе).

Отметим, что некоторые министры покинули свои кабинеты без лишнего шума, написав заявление об уходе по собственному желанию. Так произошло, к примеру, с Нестеровым и Прохоровым, а вот в случае с Красновым и Чуршиным главам ведомств не раз приходилось выслушивать критику Бречалова, причем в публичной плоскости.

Также на данный момент в правительстве остается одно вакантное место заместителя председателя, однако сам глава не раз подчеркивал, что трио Строков — Свинин — Муталенко справляются с возложенными на них обязанностями.

Первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин (фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии)..

Зампред правительства Анстасия Муталенко (фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии). Зампред правительства Анатолий Строков (фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии).

Отметим, что все зампреды правительства, как и сам премьер-министр, люди, которые прибыли в республику из-за ее пределов. Анатолий Строков ранее трудился в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации . Александр Свинин бы гендиректором в ООО «Смарт старт» и Фонде «Перспектива», а Анастасия Муталенко трудилась на управляющих должностях в Фонде мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки». Изначально в Удмуртии руководила ГУПами «Фармация» и «Аптеки Удмуртии».

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Отметим, в конце сентября 2017 года Бречалов отмечал, что статус вице-премьера правительства ещё раз подчёркивает вектор выбранного пути: «Экономика сейчас — это ключевое направление. У нас огромный объём социальных обязательств. Но при имеющихся проблемах в экономике исполнение обязательств идёт со скрипом, зачастую за счёт заимствования кредитов», — рассказал журналистам Александр Бречалов.

Взяли удар на себя

Несмотря на перестановки в правительстве, первыми под удар врио попали в том числе и районы. Практически сразу после своего переезда Александр Бречалов отправился в турне по проблемным точкам, которые находились за пределами столицы республики.

Первыми хлеб с солью для главы приготовили известные на всю страну «островитяне» из сарапульского поселка Симониха, где в полуразрушенных бараках жили около 100 человек. Затем новоиспеченный руководитель региона побывал в нескольких населенных пунктах Малопургинского района, где возвели «новое аварийное жилье» с туалетом на улицах. И уже после этого Бречалов отправился на север республики. Там его ждал многострадальный Балезинский район, в котором за последние годы главы менялись как перчатки.

Если в случае с Симонихой тему смогли «разрулить» благодаря находке неиспользуемых площадей в одном из общежитий, куда в конце 2017 года заселили часть семей с противоположного берега Камы, то к главе Малопургинского района Светлане Колодкиной спустя некоторое время пришли люди в погонах. Сначала они провели обыски, а затем возбудили уголовное дело. В результате разбирательств Колодкину оштрафовали всего на 50 тыс. рублей, а новым главой района в феврале 2018 года был избран Сергей Юрин

Если говорить о Балезинском районе, то здесь экс-глава Ришат Мухгалимов подал в отставку еще до появления в республике Бречалова, но под арест отправился уже при нем. Мухгалимова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Его место в результате конкурса занял Юрий Новойдарский.

Конкурсная комиссия

О конкурсе, при помощи которого был избран глава Балезинского района, было сказано не случайно. Это можно назвать еще одной визитной карточкой Бречалова. При помощи такого формата выбирали многих управленцев, начиная с глав муниципальных образований, заканчивая министрами и спортивными функционерами. Балезинский, Игринский, Воткинский, Малопургинский — главы всех этих районов выбирались уже по конкурсу, причем в Ижевске и Воткинске главу теперь будут избирать тоже при помощи конкурса. Решение депутаты двух муниципалитетов приняли в 2018 году.

«Большинство муниципальных образований такое решение приняли. Есть положительный опыт Малопургинского и Балезинского районов. Преимущество — возможность привлечь больше людей для участия в выборах главы города. Это расширяет круг потенциальных участников», — сказал 15 февраля на очередном заседании Гордумы Ижевска глава города Юрий Тюрин

И если в случае Ижевска пока непонятно, когда впервые заработает этот механизм, так как народные избранники должны проработать новый порядок, то в случае с Воткинском все ясно — там главу выберут 22 мая, сейчас идет прием документов от кандидатов.

Возвращаясь к вопросу назначения министров, стоит также упомянуть все тот же конкурс и все ту же комиссию. Формально это два абсолютно разных механизма, однако сами подходы практически одинаковые.

Так, кандидаты на должность руководителей нескольких министерств проходили интервьюирование с членами комиссии, в которую входили представители «Сколково» и агентства стратегических инициатив . Еще одним этапом собеседования стала почерковедческая экспертиза. С помощью нее определяли основные характеристики личности, а уже в дальнейшем человеку могли подобрать определенное место в команде Удмуртии. Через эти «испытания» прошли нынешние руководители Минсоца, Минобрнауки и Минстроя.

Статус — Online

Еще одной характерной чертой для чиновников всех уровней Удмуртии стало появление в социальных сетях. Новый губернатор и до прибытия в республику активно вел свои аккаунты, а после переезда в родниковый край попросил своих коллег следовать его примеру. Так, за год своими страничками во Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме обзавелись министры, главы городов и районов, а также руководители некоторых управлений городских администраций.

Помимо этого, Александр Бречалов начал вести общение с жителями республики через СМИ. «Утро с главой» — так называлась новая рубрика, главным героем которой стал Бречалов. В течение часа губернатор отвечал на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире местных средств массовой информации.