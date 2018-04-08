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Пропавшего в Воронежской области 15-летнего подростка нашли в Москве
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Пропавшего в Воронежской области 15-летнего подростка нашли в Москве 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
О школьнике ничего не было известно более 10 дней. Пропавшего ещё в конце марта 15-летнего подростка нашли живым, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в воскресенье, 8 апреля. По сведениям «Вести-Воронеж», полицейские обнаружили школьника в Москве. На связь с родственниками он не выходил, поскольку не взял с собой телефон. Как школьник оказался в столице, и что он там делал, пока неизвестно. Родители приехали за сыном. Сейчас они все вместе возвращаются домой. Подросток ушёл из дома в посёлке Орловка Хохольского района 28 марта. Волонтёры приступили к поискам школьника 3 апреля. Добровольцы искали его в Воронеже и области.
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