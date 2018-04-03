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Росжелдор подтвердил срок окончания строительства железнодорожного участка Томмот — Нижний Бестях в Якутии
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Росжелдор подтвердил срок окончания строительства железнодорожного участка Томмот — Нижний Бестях в Якутии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Об этом говорилось на встрече главы Росжелдора Владимира Чепца с представителями правительства Якутии. В. Чепец проинформировал, что в соответствии с планом-графиком госзакупок 6 апреля завершится конкурс и определится новый подрядчик, с которым в течение 10 дней будет подписан государственный контракт на завершение строительства пускового комплекса Томмот — Нижний Бестях. В федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в объеме около 2 млрд руб.
Первый вице-премьер Республики Саха Алексей Колодезников предложил руководству Минтранса и Росжелдора посетить регион в мае и на месте детально рассмотреть ведение работ, а также выработать дополнительные меры, требующие оперативного решения, чтобы успеть в короткий строительный сезон завершить стратегическую стройку.
Напомним, в декабре прошлого года было подписано соглашение о расторжении государственного контракта с генподрядчиком АО «Инжтрансстрой», который не выполнил обязательства по строительству железной дороги.
Как ожидается, ввод в постоянную эксплуатацию участка железной дороги обеспечит надежные и эффективные пассажирские и грузовые перевозки в Якутии.
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