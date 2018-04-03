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Культурный центр откроют на месте утраченной усадьбы Жуковского в Тульской области
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Культурный центр откроют на месте утраченной усадьбы Жуковского в Тульской области 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Культурно-исторический центр имени Василия Андреевича Жуковского откроется в селе Мишенское Тульской области на месте утраченной усадьбы семьи автора слов гимна «Боже, царя храни» и наставника императора Александра II. Эта единственное в России мемориальное место, связанное с именем великого поэта, рассказала журналистам министр культуры региона Татьяна Рыбкина.
"В селе Мишенское Белевского района восстановлено здание бывшего клуба, который расположен непосредственно на исторической территории усадьбы Василия Жуковского. Здесь будет работать культурно-исторический центр, названный его именем. Он будет оборудован в соответствии с современными стандартами, там предусмотрены помещения для концертов, театрализованных постановок, мастер-классов. Также планируется разместить музейную экспозицию, посвященную истории усадьбы. Открытие центра намечено на начало июня 2018 года", — сказала Рыбкина.
Создание культурно-исторического центра началось в 2017 году, финансирование велось сразу из нескольких источников. «Средства выделялись по федеральным программа „100 клубов на селе“ и „Местный ДК“, а также из фонда развития Тульской области „Перспектива“ и местного бюджета», — отметила глава регионального министерства культуры, не уточнив общую сумму затрат.
Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля 1783 года в селе Мишенское, расположенном на границе современных Тульской, Орловской и Калужской областей. В конце XVIII века в селе располагался двухэтажный деревянный усадебный дом, оранжереи, сады, пруд и парк. Все строения утратили, но без изменений сохранился исторический ландшафт. Территория фактически не застраивалась, за исключением здания клуба, который возвели в середине ХХ века на месте хозяйственных помещений усадьбы.
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