Культурный центр откроют на месте утраченной усадьбы Жуковского в Тульской области

"В селе Мишенское Белевского района восстановлено здание бывшего клуба, который расположен непосредственно на исторической территории усадьбы Василия Жуковского. Здесь будет работать культурно-исторический центр, названный его именем. Он будет оборудован в соответствии с современными стандартами, там предусмотрены помещения для концертов, театрализованных постановок, мастер-классов. Также планируется разместить музейную экспозицию, посвященную истории усадьбы. Открытие центра намечено на начало июня 2018 года", — сказала Рыбкина.

Создание культурно-исторического центра началось в 2017 году, финансирование велось сразу из нескольких источников. «Средства выделялись по федеральным программа „100 клубов на селе“ и „Местный ДК“, а также из фонда развития Тульской области „Перспектива“ и местного бюджета», — отметила глава регионального министерства культуры, не уточнив общую сумму затрат.

Василий Андреевич Жуковский родился 9 февраля 1783 года в селе Мишенское, расположенном на границе современных Тульской, Орловской и Калужской областей. В конце XVIII века в селе располагался двухэтажный деревянный усадебный дом, оранжереи, сады, пруд и парк. Все строения утратили, но без изменений сохранился исторический ландшафт. Территория фактически не застраивалась, за исключением здания клуба, который возвели в середине ХХ века на месте хозяйственных помещений усадьбы.