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Сконструировать марсоход или собрать метеостанцию предлагают юным программистам Вологды
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Сконструировать марсоход или собрать метеостанцию предлагают юным программистам Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Более 50 бесплатных занятий по лего-конструированию посетят школьники на фестивале «IT-поколение: цифровое будущее», который состоится в областной столице 6 и 7 апреля. Выбрать интересующий мастер-класс могут «айтишники» от 5 до 17 лет, запись открыта на индивидуальные и семейные занятия.
Самые маленькие участники фестиваля оценят мастер-класс по конструированию жирафа, он рассчитан на участников в возрасте от 5 до 8 лет. Создать первый марсоход смогут дети от 7 до 9 лет, ребятам старше 9 лет предлагают собрать бульдозер и расчистить территорию, а школьникам от 12 лет — собрать домашнюю метеостанцию. Эти занятия семейные, рассчитаны на совместное творчество со взрослыми.
В индивидуальных мастер-классах по scratch-программированию могут принять участие ребята от 9 лет, они будут создавать свою версию игры престолов. На занятиях по 3D-моделированию школьники от 8 лет и старше научатся собирать собственную модель веселого Миньона.
Программа часовых мастер-классов расписана на два дня, начнутся занятия с 14.00, завершатся в 19 часов. Многие места уже забронированы, но свободные «окошки» есть в каждой категории участников. Записаться можно в группе Открытого чемпионата «1С: Клуба программистов» в социальной сети.
Напомним, в этом году начинающие программисты в рамках межрегионального IT — форума впервые встретятся на отдельной территории — во Дворце спорта на Конева, 2в. Участники станут свидетелями битвы роботов, проявят себя в интеллектуальной шоу-игре для школьных команд от 12 лет, а также в подобной версии для молодежи от 18 лет. Отдохнуть и размяться ребята смогут на киберспортивной площадке, а получить приз на своей «минуте славы».
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