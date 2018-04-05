Организации розничной торговли готовы к запуску tax free в России с 15 апреля

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Организации розничной торговли готовы к запуску в России в пилотном режиме системы tax free только с 15 апреля, говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности РФ Виктора Евтухова (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Евтухов заявлял, что уже с 10 апреля граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.