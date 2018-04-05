Организации розничной торговли готовы к запуску tax free в России с 15 апреля 

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Организации розничной торговли готовы к запуску в России в пилотном режиме системы tax free только с 15 апреля, говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности РФ Виктора Евтухова (есть в распоряжении ТАСС).
Ранее Евтухов заявлял, что уже с 10 апреля граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу.
"Принять к сведению информацию организаций розничной торговли о готовности к запуску пилотного проекта tax free с 15 апреля", — говорится в документе. Минпромторгу, Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) поручено до 13 апреля подготовить разъяснения по вопросам возврата товаров, приобретенных в рамках системы tax free.