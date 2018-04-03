Московским узбекам на заметку: как не остаться у разбитого корыта

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik . В Москве прошел круглый стол «Мигранты в Москве: современные проблемы и пути их решения», пишет Sputnik Таджикистан

Представители посольств, профильных ведомств, психологи и общественные деятели пытались найти выход частым проблемам, с которыми сталкиваются мигранты из Таджикистана, Узбекистана Кыргызстана и других стран Центральной Азии, приезжая на заработки в Москву.

Модерировал мероприятие заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин. Он сразу попросил присутствующих обратить внимание на то, что тема адаптации мигрантов обсуждается в России уже давно и нередко это происходит на государственном уровне.

"В 2013 году президент России Владимир Путин уже обозначил эту тему на встрече с муфтиями в Уфе . Он призвал в том числе духовное управление активно работать в этом направлении. Но прогресса пока не наблюдалось, поэтому мы решили собрать круглый стол, чтобы охватить хотя бы часть тех проблем, с которыми сталкиваются мигранты, переезжая в другую страну", — сказал он.

Как оказалось, спектр «мигрантских проблем» в Москве довольно широк: это не только желание, зачастую невозможность заработать достаточное количество денег и поиск жилья. За бытовыми проблемами у приезжего всегда скрывается нечто большее — психология.

За два с половиной часа присутствующие постарались максимально подробно разобраться в том, что делать и кто виноват. К каким результатам весьма плодотворной дискуссии пришли участники встречи, рассказывает корреспондент Sputnik Таджикистан.

Думай, зачем едешь в Москву

Порой бывает так, что ожидания мигранта от переезда не совпадают с реальностью московского мегаполиса.

Сотни одинаковых ситуаций: гражданину Таджикистана или Узбекистана обещали работу, хороший заработок и жилье, а в итоге оставили ни с чем, еще и обманули.

Или: приезжий нашел работу в Москве, но его «обули» на деньги: все, что заработал, он отдал третьим лицам, а не отправил в Таджикистан.

Зачаток этих историй находится еще там — на родине мигранта. Часто уроженец Таджикистана и других стран недостаточно подготовился к переезду и изучил все нюансы.

Присутствующим на круглом столе предложили посмотреть короткий фрагмент выступления Мухаммада Садыка — узбекского богослова и муфтия.

В своей речи Садык призывает мусульман, принявших решение переехать в Москву, первоначально взвесить несколько вещей.

Ищите пользу

"Если приехав туда, он получит больше выгоды, чем у себя на родине, то ехать можно. Многие, переехав, оказываются в более худшем положении. Каждый, кто отправляется за границу, всегда должен выбирать то, что не причинит вреда ему и его семье", — говорит он.

Посоветуйтесь со старшими

"Сам по себе каждый не может делать то, что приходит ему в голову. По нашему менталитету и обычаям следует советоваться со старшими. Об этом и родители должны говорить своим детям: не берись за что-либо, не посоветовавшись с нами", — обращается к присутствующим богослов.

Убедитесь в том, что вас действительно ждут

"Нужно предварительно изучить, куда гражданин едет, что он там будет делать. Спросить: не навредит ли поездка моей религии, не пострадает ли мое поведение, не принесу ли я вред своей родине, не придется ли стыдиться из-за меня моему народу?" — рекомендует Саддык.

Из Таджикистана за решетку

Несмотря на понятные, казалось бы, постулаты и общие правила, сегодня граждане Таджикистана занимают первое место по числу иностранных заключенных в российских тюрьмах. Такова неутешительная статистика Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В местах лишения свободы в России содержатся 29 тысяч заключенных-мигрантов. Это 5% от общего числа осужденных. Большинство из них сидят за особо тяжкие преступления: распространение наркотиков и грабежи.

"На первом месте в числе осужденных мигрантов граждане Таджикистана, на втором — Узбекистана, далее — Украины Азербайджана ", — рассказал бывший замдиректора ФСИН Салих Шамсунов.

По словам представителя ФСИН, попадая в тюрьму, исповедующие ислам зачастую сталкиваются с рядом трудностей. Например, отсутствием халяльной пищи и коврика для намаза.

Но главной проблемой эксперты называют даже не изложенные выше пункты. Настоящий враг — это распространение религиозного экстремизма среди заключенных. В российских тюрьмах находятся свыше семи тысяч радикалов, охотно вербующих в свои ряды новопришедших.

"Они представляют реальную угрозу. Эти люди не подчиняются правилам внутреннего распорядка, они тянут за собой других: около 700 мигрантов приняли ислам в местах лишения свободы, перейдя из других религий. И придерживаются радикальных идей", — подчеркнули во ФСИН.

В настоящий момент, утверждают в службе, стоит вопрос об отдельном содержании экстремистов. Однако сама ФСИН еще не готова к столь резким переменам из-за отсутствия свободных коек.

Пока отдельных камер для заключенных не нашлось, проблему радикалов можно решать и менее затратным, но все также действенным способом, считает Вячеслав Полосин. Он предложил привлечь к воспитанию тех, кто уже прошел через радикальные течения, но раскаялся.

"Есть люди, в свое время совершившие ошибку и попавшие в секты, но они поняли, что заблуждались и сейчас сотрудничают с государством. Эти люди очень убедительно рассказывают о своем жизненном опыте. И, конечно, от лиц, переживших такие истории, это звучит во сто раз убедительнее, чем от теоретиков", — считает Полосин.

Тонкая психология миграции

Переезд, так или иначе, всегда связан со стрессом, а переезд в бурлящую Москву и подавно. Мигрант выходит за рамки привычного ему распорядка дня, покидает семью. Меняется климат, условия жизни и его пищевые привычки.

Психологи давно вывели так называемую кривую адаптации. Она показывает весь спектр эмоций, которые испытывает человек, меняя место жительства и отмечает их влияние как на самого мигранта, так и на окружающих.

Попадая в новую культурную среду, приезжий сначала испытывает эйфорию от новых возможностей, затем она сменяется понижением настроения и апатией. После этого следует самая низкая точка на кривой — культурный шок. Психологи выделяют несколько симптомов этого вида шока: неуверенность в себе, ностальгия, тоска по дому, желание быть одному, усталость, нежелание работать.

В зависимости от различных условий, пребывание в этом состоянии может затянуться, а мигрант так и не сумеет адаптироваться к новому культурному фону Москвы. Именно такое положение дел чаще всего подталкивает мигрантов к совершению преступлений.

"Это легко объяснимо, многие приезжают в Москву, потому что им что-то обещали. Говорили — приходи, мы тебя накормим, жилье предоставим. А в итоге обманывали, человек оставался ни с чем", — считает председатель «Ассоциации исламских психологов» Ольга Павлова

Чтобы смягчить последствия от резких перемен она советует постараться заранее предостеречь все риски, изучить законодательство, нормы поведения, одежды и не забывать, что вера для человека — источник стабильности.

Как помочь мигранту

Вячеслав Полосин считает, что для адаптации мигрантов в России, и в частности в Москве, сегодня сделано недостаточно много, и всем участникам процесса еще есть куда стремиться. Круглый стол положил начало большому пути длиной не в один месяц.

Но в то же время присутствующие достигли важных договоренностей. Так, исламские психологи будут сотрудничать с психологами ФСИН, чтобы посвятить их во все тонкости исламского мира.

Специалисты выразили готовность проводить курсы по русскому языку для мигрантов и донести до приезжих правила оформления всех необходимых документов, как и саму необходимость их официального оформления.

Но как правильно заметили присутствующие, все обсуждения, как и принятие каких-либо решений, бесполезны без главной стороны данной темы — самих приезжих. Поэтому Центр имени Шейха Муххамада Садыка готов проводить встречи для мигрантов, общаясь на их родном языке и помогать в решении всех возникающих проблем — от юридических до психологических.