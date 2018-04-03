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В Муравленко выберут лучшего воспитателя Ямала
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В Муравленко выберут лучшего воспитателя Ямала 

ИА Север-Пресс 29 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В эти дни в Муравленко проходит окружной конкурс педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года Ямала 2018». В нем принимают участие 11 лучших работников дошкольного образования округа — 8 воспитателей, 2 педагога-психолога и инструктор по физической культуре.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный специалист отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Татьяна Шевяхова, вчера, 2 апреля, конкурсанты провели педагогическое мероприятие с детьми и мастер-класс. Сегодня, 3 апреля, также пройдут эти испытания. В конце дня подведут итоги первого тура и объявят 5 лауреатов конкурса. Кроме того, пройдет жеребьевка на конкурсное задание «Публичная лекция».
В оставшиеся конкурсные дни воспитателям предстоит показать свои навыки в публичной лекции и ток-шоу «Профессиональный разговор». Они примут участие в мастер-классе победителя окружного конкурса педмастерства прошлого года Екатерины Богородской, а также в мастер-классе и публичной лекции победителя конкурса «Воспитатель года России» 2015 года Натальи Одинцовой из Санкт-Петербурга. 5 апреля состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей.
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