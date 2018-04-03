В Муравленко выберут лучшего воспитателя Ямала

В эти дни в Муравленко проходит окружной конкурс педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года Ямала 2018». В нем принимают участие 11 лучших работников дошкольного образования округа — 8 воспитателей, 2 педагога-психолога и инструктор по физической культуре.

Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный специалист отдела регионального развития департамента образования ЯНАО Татьяна Шевяхова, вчера, 2 апреля, конкурсанты провели педагогическое мероприятие с детьми и мастер-класс. Сегодня, 3 апреля, также пройдут эти испытания. В конце дня подведут итоги первого тура и объявят 5 лауреатов конкурса. Кроме того, пройдет жеребьевка на конкурсное задание «Публичная лекция».