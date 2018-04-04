От журналиста до министра: чем известен новый министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский

Работал журналистом и рекламщиком

Знакомые Вячеслава Торчинского рассказывали, что в молодости он увлекался боксом, а любимым ударом у невысокого юноши был апперкот. Четким ударом будущий министр всегда наповал сражал своих соперников. После окончания политеха Вячеслав Торчинский работал журналистом в газете «Пермские новости» , а затем он ушел в рекламный бизнес и стал креативным директором рекламной компании «Новая волна».

В 2010 году его пригласили создать новое краевое автономное учреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики». Тогда будущий глава Минкульта говорил, что переход на государственную службу дается ему непросто.

— Если эта работа войдет в противоречие с моими принципами, я от нее откажусь, — заявил Вячеслав Торчинский в 2010 году газете «Новый компаньон».

Делал из Перми культурную столицу

Весной 2011 года Вячеслав Торчинский получил приглашение возглавить городской комитет по культуре в администрации Анатолия Маховикова . Новое руководство тогда поставило перед чиновником задачу — реализовать проект «Пермь — культурная столица Европы».

— Задача, которая передо мной стоит, это интеграция процессов, происходящих в крае и в Перми в единую концепцию, — говорил ровно семь лет назад Вячеслав Торчинский в эфире «Эха Перми».

Вячеслав Торчинский на церемонии награждения талантливых педагогов

Занимался «Белыми ночами»

Еще одним масштабным проектом, в котором участвовал Торчинский, был фестиваль «Белые ночи». Однако в мае 2012 года перед открытием фестиваля чиновник неожиданно написал заявление об уходе из мэрии, но уже в июне передумал и вернулся в комитет по культуре.

В 2013 году команда нового губернатора Виктора Басаргина постепенно стала отказываться от идеи «культурной революции». Одновременно городская КСП нашла нарушения при проведении фестиваля «Белые ночи». Ответственность за нарушения тогда якобы возложили на главу комитета по культуре.

Сам Торчинский в 2013 году заявил, что необходимо поинтересоваться у пермяков, нужен ли им такой фестиваль. В 2014 году его провели в последний раз. С подачи Игоря Гладнева , занимавшего тогда пост министра культуры Прикамья, фестиваль прекратил существование. На смену пришел «Пермский калейдоскоп».

— Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, — отвечал чиновник в 2015 году интернет-газете «Звезда» на вопрос о возвращении «Белых ночей». — Такие фестивали, как «Белые ночи», — авторская вещь. Терпеть не могу ремейки — ещё ни одного не видел, который был бы лучше оригинала. Надо быть с ними поосторожней. А для будущих ярких фестивалей нужно появление новых авторов с новыми проектами. Ну, не оскудела же наша земля на таланты.

Курировал культурный проект на набережной и 300-летие Перми

Кроме масштабных фестивалей Торчинский занимался другими культурными проектами в Перми. В частности, его называют одним из индологов появления пешеходной улицы в центре города. Чиновник также участвовал в разработке концепций ежегодных празднований Дня города и ледового городка.

Летом 2017 года в СМИ появилась информация о переходе чиновника в администрацию Свердловского района. По данным «Ъ-Прикамье», возглавить самый большой район Перми Торчинский попросился сам. По одной из версий, он не сработался с новым куратором социокультурного блока Людмилой Гаджиевой . Однако в октябре 2017 года чиновник неожиданно вернулся в мэрию не только на должность руководителя департамента культуры и молодежной политики, но и стал заместителем главы города.

Торчинский представлял депутатам проект реконструкции эспланады

В администрации ему поручили курировать проекты культурного наполнения городской набережной и подготовки к 300-летию Перми. Последние выступления Торчинского были связаны с проектом масштабного преобразования эспланады и продолжения реконструкции набережной.

— Мы стремились изменить социально-психологическое отношение к набережной — территории, которая считалась опасной, неблагополучной, криминальной и ассоциировалась с неряшливыми шашлычными, — рассказал в феврале «Новому компаньону» Вячеслав Торчинский. — За одно лето нам удалось эти стереотипы переломить — за счёт изменения атмо­сферы. Сейчас там другие люди, другое поведение. Это уже победа. Теперь можно вкладываться в это пространство, потому что вложения без изменения содержания бессмысленны.

4 апреля министр культуры Пермского края Галина Кокоулина покинула свой пост и вернулась на должность директора Пермской филармонии. Ее место занял Вячеслав Торчинский.