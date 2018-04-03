Курян ждёт переход на раздельный сбор бытовых отходов

В скором времени в области будут утилизировать мусор по новым правилам. Изменятся плата за эту услугу и периодичность вывоза отходов, появится дополнительная возможность избавиться от несанкционированных свалок. Особенности новой системы на прошлой неделе обсудили на пресс-конференции

В области провели конкурсный отбор региональных операторов по обращению с отходами, с ними заключены соглашения сроком на десять лет. В Северо-Восточной зоне деятельности таким статусом наделена «Спецавтобаза по уборке г. Курска », в Юго-Западной — компания «Экопол». Они приступят к выполнению своих обязательств после введения в действие единого тарифа, но не позднее 1 июля 2018 года. «Спецавтобазе» ещё нужно провести три конкурса и выбрать трёх операторов по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Они необходимы на тот случай, если, например, у регионального оператора выйдет из строя техника.

Сколько именно куряне будут платить по новым правилам, пока неизвестно, ведь тариф ещё не утверждён. Но, по всей видимости, одинокие люди, живущие в больших квартирах, будут платить меньше, чем раньше. А большие семьи, занимающие маленькую жилплощадь, наоборот, больше. Это связано с тем, что плату станут брать в зависимости от количества проживающих, а не от квадратных метров. Для некоторых курян это вообще будет первый платёж. Не секрет, что сейчас не все жители частного сектора заключают договор на вывоз мусора. Но как только к работе приступят региональные операторы, им придётся платить. Ожидаются и другие перемены.

— Сама система сбора мусора будет меняться, но поэтапно, — рассказала на пресс-конференции председатель комитета ЖКХ и ТЭК региона Светлана Яковченко . — Предусмотрен переход на раздельный сбор мусора. Мы понимаем, что начинать надо с граждан, создать им условия, которые их бы стимулировали обеспечивать раздельный сбор и вывоз мусора.

Учить курян выбрасывать разные виды отходов в специально предназначенные для этого контейнеры планируют начать через два года. Делать это собираются через школы и садики — сначала объяснят всё детям, а те будут подавать пример своим родителям. В дальнейшем мусор должны перерабатывать. Региональным операторам придётся позаботиться о строительстве мусороперерабатывающих заводов. А пока его будут вывозить на специально отведённые места, внесённые в государственный реестр. Таких в области насчитывается 7, два из них — в Курском районе, по одному — в Октябрьском, Солнцевском, Рыльском , Суджанском и Железногорском. Кроме того, в регионе насчитывается 900 так называемых навалов мусора (это относительно небольшие кучи отходов) и 28 несанкционированных свалок, занимают они около 70 га, там более 1 млн тонн мусора.

Чиновники надеются, что на рекультивацию несанкционированных свалок выделят деньги. Расходы в этом случае предстоят существенные — на один проект понадобится больше полумиллиона рублей. Что касается навалов, то с ними смогут бороться региональные операторы. Как только они обнаружат кучи мусора в неположенном месте, им необходимо узнать, чей это участок. Затем нужно направить сообщение в органы контроля. Плюс региональный оператор имеет право сам убрать отходы, а потом в судебном порядке взыскивать все затраты с собственника участка.

Юлия Голубчикова