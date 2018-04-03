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В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа
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В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа 

ТВ Центр 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
Власти Санкт-Петербурга на текущей неделе объявят конкурс на строительство скоростной трамвайной сети до Петергофа, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников, в том числе председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.
Затраты на этот проект оцениваются в 10,6 миллиарда рублей, узнало издание. Петербург с музеем-заповедником хотят связать с помощью 20 километров трамвайных путей. Осуществление проекта будет разбито на два этапа.
Первый этап — ветка протяженностью шесть километров от существующих трамвайных путей — по улицам Маршала Казакова, Маршала Захарова, Балтийскому бульвару, проспекту Героев — до Петергофского шоссе. Второй этап — еще 14 километров от Петергофского шоссе до города Петергоф. Предполагается, что первая часть маршрута будет закончена к 2023 году.
В настоящее время до Петергофа можно добраться на электричке от Балтийского вокзала. Однако от станции Новый Петергоф до императорского дворца нужно идти пешком примерно три километра или добираться туда на маршрутках.
Зампредседателя комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Алексей Васильев считает, что существующая транспортная инфраструктура уже исчерпала свою пропускную способность. Кроме того, в Петродворцовом районе (к которому относится Петергоф) ведется активное жилищное строительство, отметил он.
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