В Петербурге появится скоростной трамвай до Петергофа

Затраты на этот проект оцениваются в 10,6 миллиарда рублей, узнало издание. Петербург с музеем-заповедником хотят связать с помощью 20 километров трамвайных путей. Осуществление проекта будет разбито на два этапа.

Первый этап — ветка протяженностью шесть километров от существующих трамвайных путей — по улицам Маршала Казакова, Маршала Захарова, Балтийскому бульвару, проспекту Героев — до Петергофского шоссе. Второй этап — еще 14 километров от Петергофского шоссе до города Петергоф. Предполагается, что первая часть маршрута будет закончена к 2023 году.

В настоящее время до Петергофа можно добраться на электричке от Балтийского вокзала. Однако от станции Новый Петергоф до императорского дворца нужно идти пешком примерно три километра или добираться туда на маршрутках.