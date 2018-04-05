Орловские чиновники отчитались о проверке 20 торговых центров

Обеспечение безопасности в торговых центрах Орловской области обсудили накануне, 4 апреля, на заседании Межведомственного координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в регионе.

В регионе проходят проверки мест массового скопления граждан. В настоящее время обследовано более 20 торговых комплексов.

Зампред правительства Игорь Козин , выступая на совещании, отметил, что на территории большинства современных развлекательных и торговых центров располагаются предприятия различной направленности, оказывающие широкий ассортимент услуг населению. В этой ситуации крайне важно, чтобы система безопасности была тщательно продумана и организована.

Руководитель департамента промышленности Геннадий Парахин в своём выступлении остановился на аспектах соблюдения противопожарной, антитеррористической, санитарной безопасности.

По словам Парахина, в Орловской области работает 5826 объектов торговли, в том числе 107 торговых комплексов и центров, 3 специализированных сельскохозяйственных рынка, 65 розничных ярмарок, а также 1280 предприятий общепита.

Ливнах и Мценске. На заседании детально обсудили реализацию Постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов». Также прозвучали доклады о мерах по обеспечению безопасной эксплуатации торговых объектов Орле

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