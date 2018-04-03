Молодежь Роспана презентовала новые технологии для Крайнего Севера

28-29 марта прошел ХII Новоуренгойский газовый форум «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу». В числе почти 100 его участников из различных городов России были и пять молодых сотрудников АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

"Я искренне хочу поблагодарить всех участников форума, что нашли время приехать, провести время во встречах эти два дня", — приветствовал собравшихся И. Костогриз.

Магистральной темой Новоуренгойского газового форума-2018 стала цифровая экономика в нефтегазовой отрасли. Кроме конференции «Цифровая трансформация в нефтегазовой индустрии» состоялись круглые столы «Разработка и эксплуатация месторождений» и «Малолюдные технологии в нефтегазовой отрасли», научно-практические конференции, семинары-презентации и панельная дискуссия «Автоматизация и IT. Информационная безопасность».

Параллельно прошла выставка «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу». Ее экспонентами стали больше 70 компаний из 25 регионов России.

В обсуждении самых актуальных вопросов приняли участие молодые специалисты Роспана. Старший менеджер отдела организации ПИР Георгий Бут и специалист отдела по подготовке и транспортировке нефти Татьяна Фаиль представили проекты в секции «Разработка и эксплуатация месторождений».

Заместитель начальника ЦДНГиК №1 Андрей Неретин, главный специалист отдела внутрипроизводственного планирования Роспана Михаил Малышев и специалист отдела мониторинга и поставок МТР для КС Мария Захарова внесли предложения по созданию новой цифровой нефтегазовой промышленности для безлюдного освоения углеводородных ресурсов.

Дебютные доклады роспановцев получили высокую экспертную оценку за важность и актуальность. Сами молодые сотрудники рады внести посильный вклад в развитие Арктики.

"Честно говоря, когда я увидела список участников, я была слегка шокирована: генеральные директора, начальники управления, высококвалифицированные специалисты различных крупных компаний. Для меня участие в таком значимом форуме — это, конечно же, гордость за саму себя и колоссальная ответственность за статус Роспана на данном мероприятии", — поделилась М. Захарова.